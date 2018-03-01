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بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 15:07 حصري..هذه هي حقيقة مقاضاة الإمارات لتوفيق بوعشرين | صحافة
حصري..هذه هي حقيقة مقاضاة الإمارات لتوفيق بوعشرين
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سفارة الإمارات العربية المتحدة بالعاصمة الرباط، لم تقاض توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم المتابع في قضايا أخلاقية وجنسية وأيضا بالاتجار بالبشر.

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن سفارة الإمارات العربية المتحدة بالعاصمة الرباط، لم تقاض توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم المتابع في قضايا أخلاقية وجنسية وأيضا بالاتجار بالبشر.

وأوضح المصدر ذاته أن الإمارات، أرقى من النزول إلى هذا المستوى ومحاولة تغيير القضية عن سياقها الحقيقي ومحاولة نسج قصص خيالية لأن "توفيق بوعشرين يتابع قضائيا في قضايا لا علاقة لها بالصحافة حسب بيان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء".

تجدر الإشارة إلى أن موقعا إلكترونيا مقربا من توفيق بوعشرين، كان وراء نشر خبر تقديم البعثة الدبلوماسية الإماراتية بالمغرب لشكاية ضد مدير جريدة أخبار اليوم، وهو الخبر الذي أكد مصدر "شوف تيفي" عدم صحته.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بوعشرين الإمارات الاتجار بالبشر

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