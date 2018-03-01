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فيديو.. حدث مميز ينتظره عشاق المستديرة في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018

بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 14:56 فيديو.. حدث مميز ينتظره عشاق المستديرة في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018 | سبور
فيديو.. حدث مميز ينتظره عشاق المستديرة في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018
كشفت وكالة تاس، اليوم الأربعاء، أن المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018، ستعرف حدثا مميزا بخصوص الكرة التي سيجرى بها اللقاء، ومن المنتظر أن تلعب بالتي أُرسلت إلى المحطة الفضائية الدولية.

'' شوف سبور''

كشفت وكالة تاس، اليوم الأربعاء، أن المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018، ستعرف حدثا مميزا بخصوص الكرة التي سيجرى بها اللقاء، ومن المنتظر أن تلعب بالتي أُرسلت إلى المحطة الفضائية الدولية.

وذكرت الوكالة عن رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيومييف قوله، إنه من الممكن أن تستخدم كرة سيأخذها معه إلى الفضاء، في المباراة الافتتاحية لمونديال 2018 التي تجمع المنتخب الروسي بنظيره السعودي في الـ14 من يونيو المقبل في العاصمة موسكو.

ومن جهة أخرى يخوض المنتخب المغربي معسكره التدريبي بالديار الإيطالية، استعدادا لنهائيات كأس العالم بمواجهة منتخب صربيا وأوزبكستان.

‫شوف تيفي

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