هذا ما قررته المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش في حق الجماهير الرجاوية بخصوص شغب الملعب الكبير ﻿

حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، يوم أمس الثلاثاء، على 21 شابا من مشجعي نادي الرجاء البيضاوي بالحبس لمدد تتراوح مابين أربعة أشهر وشهرين حبسا نافذا، بالإضافة إلى أداء غرامات مالية.

" شوف سبور"

حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، يوم أمس الثلاثاء، على 21 شابا من مشجعي نادي الرجاء البيضاوي بالحبس لمدد تتراوح مابين أربعة أشهر وشهرين حبسا نافذا، بالإضافة إلى أداء غرامات مالية.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم الحكم على 14 متهما بشهرين حبسا نافذا وأداء غرامة مالية تقدر في 2000 درهم لكل واحد منهم، وعلى ستة متهمين آخرين، بأربعة أشهر حبسا نافذا، في حين أدانت المحكمة متهما واحدا بثلاثة أشهر حبسا نافذا.

وفي نفس السياق، قررت المحكمة تبرئة 38 شخصا ضمنهم 34 كانوا في حالة سراح، من التهم المنسوبة أليهم.

وتوبع المتهمون في أحداث الشغب التي عرفها الملعب الكبير بمراكش، خلال المباراة التي جرت مابين فريق الكوكب الرياضي المراكشي ونظيره الرجاء البيضاوي برسم الجولة 18 من البطولة الوطنية الاحترافية، بتهم الإهانة والاعتداء على رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظيفتهم، والمساهمة في أعمال عنف أثناء مباراة رياضية ارتكب خلالها ضرب وجرح وتعييب وإتلاف تجهيزات منشأة رياضية وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والمساهمة في أعمال عنف أثناء مباراة رياضية نتج عنها إلحاق أضرار بأملاك منقولة مملوكة للغير، والضرب والجرح باستعمال السلاح وحمل السلاح يمكن استعماله في أعمال عنف داخل ملعب وحمل سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والسرقة وحيازة واستهلاك المخدرات ومحاولة إدخالها إلى ملعب.