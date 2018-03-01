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حصري..الوزير بوريطة من قلب قمة كيغالي الإفريقية لـ ''شوف تيفي'': ''المغرب كان أول الموقعين بقمة كيغالي بأمر من الملك''

بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 13:31 حصري..الوزير بوريطة من قلب قمة كيغالي الإفريقية لـ شوف تيفي: المغرب كان أول الموقعين بقمة كيغالي بأمر من الملك | بوليتيك
حصري..الوزير بوريطة من قلب قمة كيغالي الإفريقية لـ ''شوف تيفي'': ''المغرب كان أول الموقعين بقمة كيغالي بأمر من الملك''
كشف ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لـ ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأربعاء، أن المغرب، كان من أول الموقعين على الاتفاقيات الخاصة بمجموعة من المشاريع المهمة وذلك خلال القمة

''شوف تيفي''

 

كشف ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لـ ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأربعاء، أن المغرب، كان من أول الموقعين على الاتفاقيات الخاصة بمجموعة من المشاريع المهمة وذلك خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بكيغالي.

وأوضح بوريطة المتواجد في كيغالي عاصمة رواندا رفقة الوفد المغربي في اتصال له مع ''شوف تيفي'' أن المغرب وخلال هذه القمة، ركز على ثلاث نقاط بتعليمات سامية من الملك محمد السادس رائد الاندماج الإفريقي، مشيرا إلى أن الملك تطرق لهذا الاندماج في العديد من الخطابات من بينها خطاب أبيدجان، والذي شدد فيه على ضرورة أن تثق القارة الإفريقية في نفسها، وأن تتخلص من الإديولوجيات الواهية والخطابات غير النافعة، والقيام بمشاريع تكون في صالح ساكنة الدول الإفريقية.

وأضاف بوريطة أن الزيارات الملكية لمجموعة من الدول الإفريقية، تعتبر من النقاط المهمة التي جعلت المغرب يوقع على الاتفاقيات خلال القمة الاستثنائية الإفريقية، مؤكدا أن الملك كشف خلال زياراته عن مجموعة من المشاريع المهمة من بينها مشروع الغاز بين المغرب ونيجيريا ومشاريع الأمن الغذائي، والتي تعتبر من بين المشاريع المهيكلة للاندماج الإفريقي.

وأكد بوريطة على أن المغرب، وقع يومه الأربعاء على مشاريع تدخل ضمن الاندماج الإفريقي بتعليمات من الملك الذي أمر بالانخراط في المفاوضات منذ البداية وأن يكون المغرب من أول الموقعين، مشيرا في الوقت نفسه أن المغرب سيعمل على التكتلات الإقليمية التي تعتبر أساس الاندماج الإفريقي.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الاندماج الإفريقي كيغالي رواندا بوريطة المشاريع

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