هذه هي القنوات المجانية الناقلة لقرعة عصبة أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي ﻿

العالم على موعد مع سحب قرعة عصبة أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي مساء يومه الأربعاء حيث سيتم سحب القرعة بمقر الكاف في العاصمة المصرية القاهرة.

شوف سبور

العالم على موعد مع سحب قرعة عصبة أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي مساء يومه الأربعاء حيث سيتم سحب القرعة بمقر الكاف في العاصمة المصرية القاهرة.

وبهذا الخصوص، ستنقل قناة Bein sport الإخبارية وقناتا الرياضية و الرياضية HD LIVE أطوار سحب القرعة على الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينيتش.

ومن المنتظر أن تسفر نتائج القرعة عن مباريات حارقة نظرا للفرق القوية التي تأهلت إلى دور المجموعات.

تجدر الإشارة، إلى أن كلا من الوداد البيضاوي والدفاع الحسني الجديدي تأهلا إلى الدور المقبل من العصبة الإفريقية، بينما تأهل كل من الرجاء البيضاوي ونهضة بركان إلى الدور الموالي من منافسات كأس الكاف.