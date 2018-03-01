 هذه هي القنوات المجانية الناقلة لقرعة عصبة أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا ما قررته المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش في حق الجماهير الرجاوية بخصوص شغب الملعب الكبير | مجتمع

هذا ما قررته المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش في حق الجماهير الرجاوية بخصوص شغب الملعب الكبير

حصري..الوزير بوريطة من قلب قمة كيغالي الإفريقية لـ شوف تيفي: المغرب كان أول الموقعين بقمة كيغالي بأمر من الملك | بوليتيك

حصري..الوزير بوريطة من قلب قمة كيغالي الإفريقية لـ ''شوف تيفي'': ''المغرب كان أول الموقعين بقمة

خطير وبالفيديو والصور.. شوفو الحكرة: شاب خدام في قهوة شرملوه جوج خوت بشاقور بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو والصور.. شوفو الحكرة: شاب خدام في قهوة شرملوه جوج خوت بشاقور بالبيضاء

انطلاق أول جلسة رقمية بمحكمة الاستئناف بمكناس | مجتمع

انطلاق أول جلسة رقمية بمحكمة الاستئناف بمكناس

مثير.. تقرير المفتشية يكشف جرائم واختلالات بمركب فاس | مجتمع

مثير.. تقرير المفتشية يكشف جرائم واختلالات بمركب فاس

على إثر موجات الغضب التي تواجهها بخصوص الأخبار الزائفة ... غوغل ترد عبر تدوينة تحمل الجديد لمستخدميها | نت 2.0

على إثر موجات الغضب التي تواجهها بخصوص الأخبار الزائفة ... غوغل ترد عبر تدوينة تحمل الجديد

عاجل.. سعودي لاباس عليه خذات ليه مشعوذة الملايين في مارتيل..وها كيفاش صيداتو | مجتمع

عاجل.. سعودي لاباس عليه خذات ليه مشعوذة الملايين في مارتيل..وها كيفاش صيداتو

عاجل وبالفيديو.. فنانة مغربية معروفة تتعرض لحادث أثناء تصويرها لأحد البرامج شوفو شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. فنانة مغربية معروفة تتعرض لحادث أثناء تصويرها لأحد البرامج شوفو شنو وقع ليها

بالصورة.. العثماني فرحان وخذا سيلفي خلال قمة الاتحاد الإفريقي بكيغالي | بوليتيك

بالصورة.. العثماني فرحان وخذا سيلفي خلال قمة الاتحاد الإفريقي بكيغالي

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

هذه هي القنوات المجانية الناقلة لقرعة عصبة أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي

بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 13:04 هذه هي القنوات المجانية الناقلة لقرعة عصبة أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي | سبور
هذه هي القنوات المجانية الناقلة لقرعة عصبة أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي
العالم على موعد مع سحب قرعة عصبة أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي مساء يومه الأربعاء حيث سيتم سحب القرعة بمقر الكاف في العاصمة المصرية القاهرة.

شوف سبور

 

العالم على موعد مع سحب قرعة عصبة أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي مساء يومه الأربعاء حيث سيتم سحب القرعة بمقر الكاف في العاصمة المصرية القاهرة.

وبهذا الخصوص، ستنقل قناة Bein sport الإخبارية وقناتا الرياضية و الرياضية HD LIVE أطوار سحب القرعة على الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينيتش.

ومن المنتظر أن تسفر نتائج القرعة عن مباريات حارقة نظرا للفرق القوية التي تأهلت إلى دور المجموعات.

تجدر الإشارة، إلى أن كلا من الوداد البيضاوي والدفاع الحسني الجديدي تأهلا إلى الدور المقبل من العصبة الإفريقية، بينما تأهل كل من الرجاء البيضاوي ونهضة بركان إلى الدور الموالي من منافسات كأس الكاف.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي سبور قناة مجانية عصبة أبطال إفريقيا كأس الإتحاد الإفريقي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الرئيس السابق لفريق فرنسي يرغب في الاستقرار بالمغرب وتولي رئاسة فريق مغربي | سبور

الرئيس السابق لفريق فرنسي يرغب في الاستقرار بالمغرب وتولي رئاسة فريق مغربي

حصري وبالوثائق: هذه هي مطالب التحفيظ في مركب ويلناس وهذا ما قام به الناصيري | سبور

حصري وبالوثائق: هذه هي مطالب التحفيظ في مركب "ويلناس" وهذا ما قام به الناصيري

مثير وبالفيديو والوثيقة.. فريق الرجاء تأسس في مدينة آسفي ماشي كازا وهذا هو التاريخ | سبور

مثير وبالفيديو والوثيقة.. فريق الرجاء تأسس في مدينة آسفي ماشي كازا وهذا هو التاريخ

انفراد: عموتة ربح الوداد وهذا رد الناصيري | سبور

انفراد: عموتة ربح الوداد وهذا رد الناصيري

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

وفاسلف تكرم وتحتفي بالنساء المغربيات المبتكرات | مال و أعمال
منذ 10 دقائق

وفاسلف تكرم وتحتفي بالنساء المغربيات المبتكرات

بالفيديو: الناصيري...مركب ويلناس شريتو للوداد ماشي للشركة ديالي...وانا ماشي حمق او بليد باش نتراجع فالأقوال ديالي | خارج البلاطو

بالفيديو: الناصيري...مركب ''ويلناس'' شريتو للوداد ماشي للشركة ديالي...وانا ماشي حمق او بليد باش نتراجع فالأقوال ديالي

الله يسمح لينا من الواليدة: شوفو ردة فعل الأمهات المغربيات منين علموهم ولادهم أنهم غاديين يحركوا للخارج...صراخ / بكاء/ ودعوات من القلب | خارج البلاطو

الله يسمح لينا من الواليدة: شوفو ردة فعل الأمهات المغربيات منين علموهم ولادهم أنهم غاديين يحركوا للخارج...صراخ / بكاء/ ودعوات من القلب

إمرأة تونسية تبكي حرقة على موقف السعودية من ملف المغرب لكأس العالم 2026 | قنوات أخرى

إمرأة تونسية تبكي حرقة على موقف السعودية من ملف المغرب لكأس العالم 2026

﻿

آخر المستجدات

هذا ما قررته المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش في حق الجماهير الرجاوية بخصوص شغب الملعب الكبير | مجتمع
منذ 26 دقيقة

هذا ما قررته المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش في حق الجماهير الرجاوية بخصوص شغب الملعب الكبير

حصري..الوزير بوريطة من قلب قمة كيغالي الإفريقية لـ شوف تيفي: المغرب كان أول الموقعين بقمة كيغالي بأمر من الملك | بوليتيك

حصري..الوزير بوريطة من قلب قمة كيغالي الإفريقية لـ ''شوف تيفي'': ''المغرب كان أول الموقعين بقمة

خطير وبالفيديو والصور.. شوفو الحكرة: شاب خدام في قهوة شرملوه جوج خوت بشاقور بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو والصور.. شوفو الحكرة: شاب خدام في قهوة شرملوه جوج خوت بشاقور بالبيضاء

انطلاق أول جلسة رقمية بمحكمة الاستئناف بمكناس | مجتمع

انطلاق أول جلسة رقمية بمحكمة الاستئناف بمكناس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.