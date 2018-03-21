 خطير وبالفيديو والصور.. شوفو الحكرة: شاب خدام في قهوة شرملوه جوج خوت بشاقور بالبيضاء ﻿
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خطير وبالفيديو والصور.. شوفو الحكرة: شاب خدام في قهوة شرملوه جوج خوت بشاقور بالبيضاء

بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 12:50 خطير وبالفيديو والصور.. شوفو الحكرة: شاب خدام في قهوة شرملوه جوج خوت بشاقور بالبيضاء | حوادث و حقوق
خطير وبالفيديو والصور.. شوفو الحكرة: شاب خدام في قهوة شرملوه جوج خوت بشاقور بالبيضاء
تعرف المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، يومه الأربعاء، تقديم شابين أمام و كيل الملك، عقب تورطهما في ضرب وجرح نادل مقهى بحي سيدي معروف بالبيضاء، نهاية الأسبوع المنصرم.

"شوف تيفي"

 

تعرف المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، يومه الأربعاء، تقديم شابين أمام و كيل الملك، عقب تورطهما في ضرب وجرح نادل مقهى بحي سيدي معروف بالبيضاء، نهاية الأسبوع المنصرم.

وكشف الضحية "س.س" في اتصال له مع "شوف تيفي"، يومه الأربعاء، أن المصالح الأمنية أوقفت المعتدي عليه الجمعة الماضي وأطلقت سراحه، ليحل بالمقهى ويدخل في نقاش مع أحد الزبناء، وحينما حاول التدخل تفاجأ بالمعتدي يوجه له طعنات بواسطة سلاح أبيض إلى الوجه والظهر.

وأكد الضحية أنه لجأ إلى الشرطة وهو غارق في دمائه، حيث تقدم بشكاية، قبل انتقاله إلى المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية، مشيرا إلى أنه تفاجأ بعد يوم واحد من الواقعة، بمداهمة المعتدي وشقيقه للمقهى واعتدائهما عليه للمرة الثانية بواسطة شاقور، ما تسبب مرة أخرى في إصابته بجروح جد خطيرة حصل على إثرها على شهادة طبية مفتوحة حددت مدة العجز فيها 30 يوما.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السلاح الأبيض المحكمة الابتدائية المقهى

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