مثير.. تقرير المفتشية يكشف جرائم واختلالات بمركب فاس ﻿

أوصى تقرير المفتشية العامة للمالية رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، بإحالة ملف المدير السابق للمركب الرياضي لفاس على محكمة جرائم الأموال.

" شوف سبور"

أوصى تقرير المفتشية العامة للمالية رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، بإحالة ملف المدير السابق للمركب الرياضي لفاس على محكمة جرائم الأموال.

وحسب صحيفة الصباح في ملحقها الرياضي ليومه الأربعاء، فإن تقرير المفتشية رقم 5850، أصر على ضرورة إحالة ملف مركب فاس على الوكيل العام للملك، بالنظر إلى الاختلالات الكثيرة التي رصدها مفتشو المالية أثناء عملية افتحاص أجروها في الآونة الآخيرة.

وحسب ذات المصدر، اتهم التقرير المذكور المدير السابق بالتصرف في ممتلكات عمومية، دون الرجوع إلى القطاع الوصي، وبإبرام صفقات لا تستجيب للمعايير المعمول بها في الصفقات العمومية، ما اعتبرته خرقا سافرا للبنود 1 و6 و 7 من المادة 4 من القانون 61/99، المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.





