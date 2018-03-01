على إثر موجات الغضب التي تواجهها بخصوص الأخبار الزائفة ... غوغل ترد عبر تدوينة تحمل الجديد لمستخدميها ﻿

أعلنت شركة غوغل التابعة لمجموعة ألفابت أمس الثلاثاء 20 مارس، أنها ستطلق ''مبادرة غوغل نيوز''، والهدف من هذه المبادرة القضاء على الأخبار الوهمية والزائفة على الأنترنيت، كما أوضحت أنها ستنفق مبلغ 300

شوف تيفي

أعلنت شركة غوغل التابعة لمجموعة ألفابت أمس الثلاثاء 20 مارس، أنها ستطلق "مبادرة غوغل نيوز"، والهدف من هذه المبادرة القضاء على الأخبار الوهمية والزائفة على الأنترنيت، كما أوضحت أنها ستنفق مبلغ 300 مليون دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة لأجل تحسين جودة وكذا دقة الأخبار التي تظهر على صفحاتها.

وجدير بالذكر أن تدوينة شركة غوغل أتت على خلفية ردود أفعال عدد من المستخدمين من جميع أنحاء العالم تعبر عن غضبها واستهجانها من غوغل وفيسبوك وتويتر بسبب دورها خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016 بنشرها لمعلومة كاذبة قد تكون السبب وراء فوز ترامب في الانتخابات، وكذا نتائج الاستفتاء لصالح مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.