 عاجل.. سعودي لاباس عليه خذات ليه مشعوذة الملايين في مارتيل..وها كيفاش صيداتو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير وبالفيديو والصور.. شوفو الحكرة: شاب خدام في قهوة شرملوه جوج خوت بشاقور بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو والصور.. شوفو الحكرة: شاب خدام في قهوة شرملوه جوج خوت بشاقور بالبيضاء

انطلاق أول جلسة رقمية بمحكمة الاستئناف بمكناس | مجتمع

انطلاق أول جلسة رقمية بمحكمة الاستئناف بمكناس

مثير.. تقرير المفتشية يكشف جرائم واختلالات بمركب فاس | مجتمع

مثير.. تقرير المفتشية يكشف جرائم واختلالات بمركب فاس

على إثر موجات الغضب التي تواجهها بخصوص الأخبار الزائفة ... غوغل ترد عبر تدوينة تحمل الجديد لمستخدميها | نت 2.0

على إثر موجات الغضب التي تواجهها بخصوص الأخبار الزائفة ... غوغل ترد عبر تدوينة تحمل الجديد

عاجل.. سعودي لاباس عليه خذات ليه مشعوذة الملايين في مارتيل..وها كيفاش صيداتو | مجتمع

عاجل.. سعودي لاباس عليه خذات ليه مشعوذة الملايين في مارتيل..وها كيفاش صيداتو

عاجل وبالفيديو.. فنانة مغربية معروفة تتعرض لحادث أثناء تصويرها لأحد البرامج شوفو شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. فنانة مغربية معروفة تتعرض لحادث أثناء تصويرها لأحد البرامج شوفو شنو وقع ليها

بالصورة.. العثماني فرحان وخذا سيلفي خلال قمة الاتحاد الإفريقي بكيغالي | بوليتيك

بالصورة.. العثماني فرحان وخذا سيلفي خلال قمة الاتحاد الإفريقي بكيغالي

البرد بزاف ورياح قوية وأمطار بهاذ المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء | مجتمع

البرد بزاف ورياح قوية وأمطار بهاذ المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء

مثير..مؤسس واتساب يطالب بحذف الفيسبوك | نت 2.0

مثير..مؤسس واتساب يطالب بحذف الفيسبوك

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

عاجل.. سعودي لاباس عليه خذات ليه مشعوذة الملايين في مارتيل..وها كيفاش صيداتو

بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 12:03 عاجل.. سعودي لاباس عليه خذات ليه مشعوذة الملايين في مارتيل..وها كيفاش صيداتو | مجتمع
عاجل.. سعودي لاباس عليه خذات ليه مشعوذة الملايين في مارتيل..وها كيفاش صيداتو
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة مارتيل، أحالت قبل قليل من يومه الأربعاء 21 مارس 2018، سيدة مطلقة في عقدها الرابع، تم إيقافها عقب تورطها في النصب والاحتيال على رجل أعمال سعودي من

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة مارتيل، أحالت قبل قليل من يومه الأربعاء 21 مارس 2018، سيدة مطلقة في عقدها الرابع، تم إيقافها عقب تورطها في النصب والاحتيال على رجل أعمال سعودي من خلال الشعوذة.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل هذا الملف، أن رجل أعمال سعودي، حل مؤخرا، بمدينة مارتيل، وخلال جلوسه بإحدى المقاهي، تبادل أطراف الحديث مع شخص "سمسار" وكشف له على أنه مطلق وقد فشل في الآونة الأخيرة في إيجاد زوجة، ما جعل "السمسار" يستغل هذا المعطى ليؤكد للسعودي أنه مصاب بسحر ومس والحل يوجد عند "مشعوذة" معروفة بمارتيل.

وأشار ذات المصدر أن "السمسار" عرّف السعودي على المشعوذة البالغة من العمر 45 سنة المطلقة والأم لخمسة أطفال، حيث قامت هذه الأخيرة باستغلاله وحصلت منه على مبالغ مالية كبيرة، ونقلته إلى منطقة باب برد بشفشاون وقاما معا بـ "طقوس الذبيحة".

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن المشعوذة، قامت قبل 5 أيام، باستدراج السعودي إلى منزلها، ووضعت له مخدرا بمشروب، قبل أن تدفعه إلى منحها الرقم السري الخاص بفتح حقيبته، وسرقت مبلغا ماليا جد كبير مكون من أوراق مالية مغربية ودولار أمريكي وريال سعودي، مشيرا إلى أن السعودي وبعد سقوطه ضحية للمشعوذة تقدم بشكاية للمصالح الأمنية التي أوقفت المعنية بالأمر ووضعتها تحت تدابير الحراسة النظرية.



 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الرقم السري النصب الاحتيال السمسار السعودي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انطلاق أول جلسة رقمية بمحكمة الاستئناف بمكناس | مجتمع

انطلاق أول جلسة رقمية بمحكمة الاستئناف بمكناس

مثير.. تقرير المفتشية يكشف جرائم واختلالات بمركب فاس | مجتمع

مثير.. تقرير المفتشية يكشف جرائم واختلالات بمركب فاس

البرد بزاف ورياح قوية وأمطار بهاذ المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء | مجتمع

البرد بزاف ورياح قوية وأمطار بهاذ المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء

بعد أسبوع من اختفائه.. شاطئ أكادير يلفظ جثة تلميذ | مجتمع

بعد أسبوع من اختفائه.. شاطئ أكادير يلفظ جثة تلميذ

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

إمرأة تونسية تبكي حرقة على موقف السعودية من ملف المغرب لكأس العالم 2026 | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

إمرأة تونسية تبكي حرقة على موقف السعودية من ملف المغرب لكأس العالم 2026

من دوار نواحي القنيطرة..شرملها خوها و مراتو و دارت 12 الغرزة لسبب غريب و الأب يطالب باعتقال ابنه | بــووز

من دوار نواحي القنيطرة..شرملها خوها و مراتو و دارت 12 الغرزة لسبب غريب و الأب يطالب باعتقال ابنه

بالفيديو..2 صيادة غرقو فشاطئ سيدي موسى واحد جبدوه ولاد الحي وواحد داه البحر و بقات الفلوكة ديالو | بــووز

بالفيديو..2 صيادة غرقو فشاطئ سيدي موسى واحد جبدوه ولاد الحي وواحد داه البحر و بقات الفلوكة ديالو

أول تصريح للشيخة التراكس بعد الحادثة الخطيرة التي تعرضت لها..كنت غادي نموت وهاشنو وقع لياأول تصريح للشيخة التراكس بعد الحادثة الخطيرة التي تعرضت لها..كنت غادي نموت وهاشنو وقع ليا فطريق بني ملال ( فيديو) | بــووز

أول تصريح للشيخة التراكس بعد الحادثة الخطيرة التي تعرضت لها..كنت غادي نموت وهاشنو وقع لياأول تصريح للشيخة التراكس بعد الحادثة الخطيرة التي تعرضت لها..كنت غادي نموت وهاشنو وقع ليا فطريق بني ملال ( فيديو)

﻿

آخر المستجدات

خطير وبالفيديو والصور.. شوفو الحكرة: شاب خدام في قهوة شرملوه جوج خوت بشاقور بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 19 دقيقة

خطير وبالفيديو والصور.. شوفو الحكرة: شاب خدام في قهوة شرملوه جوج خوت بشاقور بالبيضاء

انطلاق أول جلسة رقمية بمحكمة الاستئناف بمكناس | مجتمع

انطلاق أول جلسة رقمية بمحكمة الاستئناف بمكناس

مثير.. تقرير المفتشية يكشف جرائم واختلالات بمركب فاس | مجتمع

مثير.. تقرير المفتشية يكشف جرائم واختلالات بمركب فاس

على إثر موجات الغضب التي تواجهها بخصوص الأخبار الزائفة ... غوغل ترد عبر تدوينة تحمل الجديد لمستخدميها | نت 2.0

على إثر موجات الغضب التي تواجهها بخصوص الأخبار الزائفة ... غوغل ترد عبر تدوينة تحمل الجديد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.