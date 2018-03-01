عاجل.. سعودي لاباس عليه خذات ليه مشعوذة الملايين في مارتيل..وها كيفاش صيداتو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة مارتيل، أحالت قبل قليل من يومه الأربعاء 21 مارس 2018، سيدة مطلقة في عقدها الرابع، تم إيقافها عقب تورطها في النصب والاحتيال على رجل أعمال سعودي من

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة مارتيل، أحالت قبل قليل من يومه الأربعاء 21 مارس 2018، سيدة مطلقة في عقدها الرابع، تم إيقافها عقب تورطها في النصب والاحتيال على رجل أعمال سعودي من خلال الشعوذة.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل هذا الملف، أن رجل أعمال سعودي، حل مؤخرا، بمدينة مارتيل، وخلال جلوسه بإحدى المقاهي، تبادل أطراف الحديث مع شخص "سمسار" وكشف له على أنه مطلق وقد فشل في الآونة الأخيرة في إيجاد زوجة، ما جعل "السمسار" يستغل هذا المعطى ليؤكد للسعودي أنه مصاب بسحر ومس والحل يوجد عند "مشعوذة" معروفة بمارتيل.

وأشار ذات المصدر أن "السمسار" عرّف السعودي على المشعوذة البالغة من العمر 45 سنة المطلقة والأم لخمسة أطفال، حيث قامت هذه الأخيرة باستغلاله وحصلت منه على مبالغ مالية كبيرة، ونقلته إلى منطقة باب برد بشفشاون وقاما معا بـ "طقوس الذبيحة".

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن المشعوذة، قامت قبل 5 أيام، باستدراج السعودي إلى منزلها، ووضعت له مخدرا بمشروب، قبل أن تدفعه إلى منحها الرقم السري الخاص بفتح حقيبته، وسرقت مبلغا ماليا جد كبير مكون من أوراق مالية مغربية ودولار أمريكي وريال سعودي، مشيرا إلى أن السعودي وبعد سقوطه ضحية للمشعوذة تقدم بشكاية للمصالح الأمنية التي أوقفت المعنية بالأمر ووضعتها تحت تدابير الحراسة النظرية.





