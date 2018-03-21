بالصورة.. العثماني فرحان وخذا سيلفي خلال قمة الاتحاد الإفريقي بكيغالي ﻿

مباشرة بعد انطلاق القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بكيغالي، يومه الأربعاء، تم تداول صورة سيلفي لـ ''سعد الدين العثماني'' رئيس الحكومة، داخل المقر المخصص لعقد الاجتماع الذي يجمع زعماء القارة

"شوف تيفي"

مباشرة بعد انطلاق القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بكيغالي، يومه الأربعاء، تم تداول صورة سيلفي لـ "سعد الدين العثماني" رئيس الحكومة، داخل المقر المخصص لعقد الاجتماع الذي يجمع زعماء القارة السمراء.

وظهر الرجل الأول في الحكومة المغربية في صور السيلفي سعيدا بمشاركته في هذه القمة الإفريقية الاستثنائية إلى جانب الوفد المغربي المكون من بوريطة والجزولي والعلوي.



وعلق المحلل السياسي محمد بودن على الصورة من خلال تدوينة، نشرها عبر حسابه بالفيسبوك، حيث تمنى أن تكون ابتسامة العثماني نشوة انتصار مغربي بهذه القمة الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت سابقا أن موعدا مع التاريخ ينتظر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بكيغالي، حيث سيكون على القادة الأفارقة، المجتمعين بناء على دعوة من الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي بول كاغامي، البث بخصوص إطلاق منطقة التجارة الحرة بالقارة الإفريقية، وهو مشروع لازال يراوح مكانه منذ 40 سنة، مشيرة إلى أن اجتماع كيغالي سيكون حاسما بالنسبة لمستقبل القارة، لأن إنشاء منطقة للتجارة الحرة بإفريقيا سيجعل من القارة التجمع الجمركي الأكبر في العالم، والذي لم يسبق له مثيل منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية.





