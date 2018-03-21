حصري وبالوثائق: هذه هي مطالب التحفيظ في مركب "ويلناس" وهذا ما قام به الناصيري ﻿

بعدما كانت ''شوف تيفي'' سباقة لتفنيد تصريحات رئيس الوداد بخصوص شراء الوداد لمركب ''ويلناس''، حصلت ''شوف تيفي'' على وثائق جديدة تؤكد أن الأرض المبني فوقها المركب المذكور بها ثلاث مطالب للتحفيظ من طرف بعض

شوف تيفي

بعدما كانت "شوف تيفي" سباقة لتفنيد تصريحات رئيس الوداد بخصوص شراء الوداد لمركب "ويلناس"، حصلت "شوف تيفي" على وثائق جديدة تؤكد أن الأرض المبني فوقها المركب المذكور بها ثلاث مطالب للتحفيظ من طرف بعض الأشخاص "أنظر الوثائق".

وفي السياق نفسه كشفت مصادر خاصة، أن الناصيري سارع بعد مقال "شوف تيفي" إلى توقيع عقد كراء المركب مع وعد بالبيع.