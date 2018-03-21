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حصري وبالوثائق: هذه هي مطالب التحفيظ في مركب "ويلناس" وهذا ما قام به الناصيري

بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 11:17 حصري وبالوثائق: هذه هي مطالب التحفيظ في مركب ويلناس وهذا ما قام به الناصيري | سبور
حصري وبالوثائق: هذه هي مطالب التحفيظ في مركب "ويلناس" وهذا ما قام به الناصيري
بعدما كانت ''شوف تيفي'' سباقة لتفنيد تصريحات رئيس الوداد بخصوص شراء الوداد لمركب ''ويلناس''، حصلت ''شوف تيفي'' على وثائق جديدة تؤكد أن الأرض المبني فوقها المركب المذكور بها ثلاث مطالب للتحفيظ من طرف بعض
شوف تيفي
 
 
بعدما كانت "شوف تيفي" سباقة لتفنيد تصريحات رئيس الوداد بخصوص شراء الوداد لمركب "ويلناس"، حصلت "شوف تيفي" على وثائق جديدة تؤكد أن الأرض المبني فوقها المركب المذكور بها ثلاث مطالب للتحفيظ من طرف بعض الأشخاص "أنظر الوثائق".
 
وفي السياق نفسه كشفت مصادر خاصة، أن الناصيري سارع بعد مقال "شوف تيفي" إلى توقيع عقد كراء المركب مع وعد بالبيع.
 
وقالت المصادر ذاتها، إن رئيس الوداد وجد نفسه في موقف حرج مع مقربيه وجمهور الوداد بعدما كشفت "شوف تيفي" حقيقة شراءه للمركب، مما دفعه للبحث عن تخريجة جديدة للمصالحة مع الجماهير.
 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الناصيري الوداد رئيس

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