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البرد بزاف ورياح قوية وأمطار بهاذ المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء

بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 11:10 البرد بزاف ورياح قوية وأمطار بهاذ المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء | مجتمع
البرد بزاف ورياح قوية وأمطار بهاذ المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بجو بارد بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وشمال المملكة، مع مرور سحب كثيفة ستعطي بعض الأمطار

"شوف تيفي"

 

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بجو بارد بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وشمال المملكة، مع مرور سحب كثيفة ستعطي بعض الأمطار بمرتفعات الأطلس المتوسط وهضاب الفوسفاط وسايس وشرق الواجهة المتوسطية والريف وشمال المنطقة الشرقية.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بالغرب وولماس وجنوب المنطقة الشرقية مع احتمال تساقط بعض القطرات المطرية المتفرقة، فضلا عن تساقط الثلوج فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والهضاب العليا، فيما ستكون الأجواء مستقرة السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح من القطاع الشمالي قوية بعض الشيء إلى قوية بالأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية ، وستهب معتدلة القوة بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 08 و02 درجات بالمرتفعات، وما بين ناقص 01 و ناقص 04 درجات بالهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس وسايس، وما بين 03 و 08 درجات بباقي السهول الشمالية والسفوح الجنوبية الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس وسايس، وستكون ما بين 06 و12 درجة بالوسط وما بين 11 و 16 درجة بالأقاليم الصحراوية.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستتأرجح ما بين 01 و 08 درجات بالمرتفعات، وما بين 06 و 12 درجة بالمنطقة الشرقية وسايس، وما بين 11 و16 درجة بالشمال الغربي وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 15 و 20 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وبالجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 21 و 20 درجة بالجنوب.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة والجرف ، وقوي إلى جد قوي الهيجان ما بين آسفي والكويرة.

 

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