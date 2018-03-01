انفراد: عموتة ربح الوداد وهذا رد الناصيري ﻿

كشف مصدر جامعي مسؤول أن ملف خلاف المدرب الحسين عموتة وفريق الوداد الرياضي المطروح على جامعة الكرة، بات محسوما بنسبة كبيرة لفائدة المدرب المقال من منصبه.

شوف تيفي

كشف مصدر جامعي مسؤول أن ملف خلاف المدرب الحسين عموتة وفريق الوداد الرياضي المطروح على جامعة الكرة، بات محسوما بنسبة كبيرة لفائدة المدرب المقال من منصبه.

وقال مصدر "شوف تيفي" إن الدفوعات المقدمة من الطرفين ستحسم الملف لصالح عموتة من قبل لجنة النزاعات التابعة للجامعة، مبرزا في السياق نفسه أن الوداد سيكون ملزم بدفع مبلغ مالي يفوق 400 مليون سنتيم لمدربه السابق.

وفي السياق نفسه علمت "شوف تيفي" من مصادر متطابقة أن رئيس الوداد سعيد الناصيري يعتزم اللجوء لمحكمة "الطاس" في حال حكم الجامعة لصالح عموتة.