بالفيديو..نهاية مأساوية للفايسبوك وإطلاق حملة عالمية للتخلص منه ﻿

انطلقت حملة من بريطانيا خلال الأسبوع الجاري لمقاطعة موقع فيسبوك، وتصدرت عبارة ''ديليت فيسبوك'' أي (احذف فيسبوك) قائمة التداول البريطانية.

"شوف تيفي"



انطلقت حملة من بريطانيا خلال الأسبوع الجاري لمقاطعة موقع فيسبوك، وتصدرت عبارة "ديليت فيسبوك" أي (احذف فيسبوك) قائمة التداول البريطانية.

وحسب ما كشفت عنه قناة الجزيرة أمس الثلاثاء، فقد تفاعل الناشطون من جميع أنحاء العالم مع التطورات الأخيرة في قضية تسريب بيانات مستخدمين في الموقع، ودعا الناشطون إلى عدم الوثوق به وحذف التطبيق من هواتفهم.

وأشارت القناة القطرية إلى أن رئيسة هيئة حماية خصوصية حرية المعلومات البريطانية، طلبت أمرا قضائيا للاطلاع على قاعدة بيانات شركة كامبردج أناليتيكا لمعرفة كيف سطت على بيانات مستخدمي فيسبوك، وكيف أثرت في الانتخابات الرئاسية الأميركية لصالح ترامب وفي الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لصالح معسكر مؤيدي الخروج, ويتوقع عدد من المتتبعين أن تتطور الأمور إلى الأسوء بإمكانية ملاحقة مؤسس الفايسبوك.