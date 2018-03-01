نجم الكرة الإنجليزية : محمد صلاح سيعيش مصير زميله السابق كوتينيو ﻿

كشف إيان رايت، نجم الكرة الإنجليزية، أن محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول سيعيش نفس المصير الذي مر منه زميله السابق في الفريق، البرازيلي كوتينيو، مؤكدا رحيله إلى برشلونة الإسباني مطلع العام الجاري.

" شوف سبور"

كشف إيان رايت، نجم الكرة الإنجليزية، أن محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول سيعيش نفس المصير الذي مر منه زميله السابق في الفريق، البرازيلي كوتينيو، مؤكدا رحيله إلى برشلونة الإسباني مطلع العام الجاري.

وعبر رايت في تصريح لـ صحيفة "ذوصن" البريطانية، عن قلقه من تكرار موقف كوتينيو، الذي جذب إليه أنظار الأندية الأخرى، وأصر على الانتقال لاحقا لبرشلونة، رغم محاولات ليفربول الحثيثة للتمسك به.

وتابع قائلا : "السؤال ليس إذا كان باستطاعة صلاح تكرار التألق، لأن الإجابة هي بالتأكيد (نعم)، لكن السؤال الرئيسي هو: هل سيستمر بالتألق بالقميص الأحمر، أم بقميص ريال مدريد الأبيض؟".

وتوقع رايت أن فريق ليفربول سيقدم كل ما لديه من أجل الحفاظ على نجمه المصري، لكن في معركة سيكون "تحقيق الانتصار فيها صعبا" في إشارة إلى العروض المغرية التي سيتلقاها من الأندية الإسبانية.

وينفرد صلاح بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفا، ويبدو في طريقه لكسر رقم نجم ليفربول السابق لويس سواريز، الذي سجل 31 هدفا في 2014