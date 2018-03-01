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فرنسوا هولاند: ''المغرب على استعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2026

بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 09:05 فرنسوا هولاند: المغرب على استعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2026 | سبور
فرنسوا هولاند: ''المغرب على استعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2026
قال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، أمس الثلاثاء في الرباط، إن المغرب مستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026.

''شوف تيفي''+''و م ع''


قال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، أمس الثلاثاء في الرباط، إن المغرب مستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وقال هولاند، في تصريح للصحافة على هامش لقاء مناقشة نشاط حول ''الثقافة باعتبارها وسيلة للتلاحم بين الشعوب'' بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، ''إن ترشيح المغرب لاستضافة مونديال كرة القدم 2026 هو ترشيح جيد جدا أدعمه بقوة''.

وأضاف أن المنتخب المغربي لكرة القدم فريق ممتاز، كما أن الشروط اللازمة لاستضافة حدث من هذا القبيل متوفرة، والتجهيزات في المستوى الرفيع. وقال، في هذا الصدد، ''لدي كامل الثقة في هذا الترشيح، وستكون فرنسا إلى جانبكم''، معتبرا أن لدى المغرب أفضل ملف لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2026.

''أنا هنا اليوم، يقول هولاند، لأني صديق للمغرب، ولقد أردت دائما أن تكون العلاقات بين البلدين أفضل ما يمكن''.

وأعرب عن ارتياحه لكون المغرب وفرنسا يجمعهما تاريخ عريق من الصداقة والتعاون، مشيرا إلى أن هناك الكثير مما يمكن عمله سويا خاصة من أجل إشاعة رسائل السلام.

وذكر هولاند بدعم المغرب لفرنسا خلال تدخلها في مالي، مشيرا إلى أن البلدين يعملان معا من أجل تحقيق التنمية في إفريقيا، وتدبير مسألة الهجرة ونشر قيم السلام والتسامح.

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