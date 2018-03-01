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مواطنان مغربيان يسقطان شبكة إجرامية ... والأنتربول يدخل على الخط

بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 03:29 مواطنان مغربيان يسقطان شبكة إجرامية ... والأنتربول يدخل على الخط | دولي
مواطنان مغربيان يسقطان شبكة إجرامية ... والأنتربول يدخل على الخط
دخلت الشرطة الجنائية الدولية على خط التحقيقات التي تقوم بها المصالح الأمنية الإيطالية على خلفية سرقة أزيد من400 جواز سفر إيطالي فارغ من إحدى الإدارات الإيطالية وبيعها بالمغرب من طرف مافيا تضم

شوف تيفي

دخلت الشرطة الجنائية الدولية على خط التحقيقات التي تقوم بها المصالح الأمنية الإيطالية على خلفية سرقة أزيد من400 جواز سفر إيطالي فارغ من إحدى الإدارات الإيطالية وبيعها بالمغرب من طرف مافيا تضم إيطاليين ومغاربة.

وأوضحت مصادر إعلامية إيطالية، حسب ما أوردته جريدة المساء الصادرة غدا الأربعاء 23 من مارس الجاري، أن تفكيك الشبكة جاء بعدما تم توقيف مهاجرين مغربيين بكل من مطاري روما فيوميتشينو وميلانو مالبينيسا يحملان جوازي سفر مسروقين ومزورين، ليظهر بعد إخضاعهما للتحقيق أنهما اقتنيا الجوازين المزورين بالمغرب.

وأوضحت المصادر ذاتها حسب نفس الجريدة أنه تم التحقيق مع شرطي إيطالي يشتبه في أنه قد قام بإخراج 400 جواز سفر السنة الماضية من خزينة مقر الشرطة الرئيسي بمدينة ترابني بعدما استعمل تفويضا مزورا لتنفيذ عملية السرقة، ليقوم بعد ذلك ببيعها للمهاجر المغربي( رشيد.د) وهذا الأخير يقوم ببيعها للمغاربة الراغبين بالهجرة بطرق غير شرعية بمبالغ تتراوح ما بين 3 و 9 آلاف أورو.

وفي هذا الصدد أشارت المصادر نفسها أن المحققين يعتقدون أن العديد من المغاربة الذين اقتنوا الجوازات المسروقة ربما قد تمكنوا من دخول الأراضي الأوروبية على اعتبار سلامة الجوازات من الناحية القانونية لكونها صادرة عن المصالح الإيطالية المختصة الأمر الذي من شأنه أن يجعل عملية اكتشاف التزوير صعبة .

 

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