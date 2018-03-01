انتاحر بعد ما شعل العافية فدري صغير ﻿

وضع شاب في عقده الثالث أول أمس الإثنين حدا لحياته بالانتحار شنقا.

شوف تيفي

وضع شاب في عقده الثالث أول أمس الإثنين حدا لحياته بالانتحار شنقا.

وحسب جريدة الأحداث المغربية ليوم غذ الأربعاء فإن ثلاثينيا بقيادة وجماعة تطفت بإقليم العرائش قد وضع حدا لحياته بالانتحار شنقا بعدما حاصر رجال الدرك الملكي داخل منزله الذي كان مسرحا لجريمة شنعاء في حق طفل اختطفه بالقوة واحتجزه وحاول اغتصاب براءته.

وجاء في نفس الجريدة أن الشاب يعاني من حالات هستيرية تنتابه بين الفينة و الأخرى حسب شهادة أبناء الدوار حيث اقتاد الطفل إلى منزله واحتجزه بداخله وحاول اغتصابه بالقوة، لكن الطفل أبدى مقاومة شرسة،ليسكب عليه مختطفه قنينة صغيرة من البنزين ويضرم فيه النار.

وكشفت الجريدة أن الحريق شب في ملابس الطفل الضحية،ليستغل هذا الأخير تعثر الشاب ويفر إلى خارج المنزل وهو في حالة متدهورة ، حيث سارع سكان الدوار إلى إخماد النيران التي اندلعت بملابسه مضيفة (الجريدة) أنه بعد فرار الطفل من قبضة الجاني حاول الأخير مطاردته لكن سكان الدوار احتجزوه داخل منزله لحين وصول رجال الدرك.

ويشار إلى أن درك مركز تطفت التابع لسرية الدرك بالعرائش بعد أن وجدوا المجرم مشنوقا قاموا بنقله لمستودع الأموات.