بعد نبيل.. عيوش الأب ورجل الإشهار يصور فيلما طويلا ﻿

بعد تصريحاته المثيرة عن الحريات الفردية، يبدو أن نور الدين عيوش المالك لأحد أكبر الشركات الإشهارية في المغرب سيتجه إلى السينما سيرا على خطى ابنه نبيل عيوش.

شوف تيفي

بعد تصريحاته المثيرة عن الحريات الفردية، يبدو أن نور الدين عيوش المالك لأحد أكبر الشركات الإشهارية في المغرب سيتجه إلى السينما سيرا على خطى ابنه نبيل عيوش.

وعلمت ''شوف تيفي'' من مصادر مقربة من عيوش الأب أن الأخير انتهى من وضع الحجر الأساس لفكرة الفيلم، والذي قد يبدأ في تصويره السنة الحالية، ليكون جاهزا مطلع السنة القادمة.

جدير بالذكر أن الفيلم الأخير لنبيل عيوش حقق إيرادات مهمة في القاعات السينمائية، خصوصا بعد نهاية عرض بعض الأفلام الكوميدية، التي عادة ما تجلب عددا كبيرا من عشاق السينما.