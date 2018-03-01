استياء من فيلم ''الكورصة'' في مهرجان طنجة وها علاش ﻿

افتتح فيلم ''الكورصة'' للمخرج المغربي عبد الله فركوس نهاية الأسبوع الماضي، منافسات المسابقة الرسمية الخاصة بالأفلام الطويلة المشاركة في المهرجان الوطني للفيلم في دورته الـ19 بمدينة طنجة، شمالي

شوف تيفي

افتتح فيلم ''الكورصة'' للمخرج المغربي عبد الله فركوس نهاية الأسبوع الماضي، منافسات المسابقة الرسمية الخاصة بالأفلام الطويلة المشاركة في المهرجان الوطني للفيلم في دورته الـ19 بمدينة طنجة، شمالي المغرب.

وكشفت مصادر ''شوف تيفي'' أن بعض النقاد الذين حضروا عرض الفيلم استاؤوا من قيمة الفيلم الفنية، وانتقدوا وجود نفس الفنانين الذين يشاركون فركوس في كل أفلامه، في غياب تام للإبداع.

وأضافت المصادر ذاتها أن فركوس لم يكترث لملاحظات النقاد، واكتفى بردود ساخرة حتى لا يتطور الأمر، ويحكي الفيلم في 120 دقيقة قصة اجتماعية من خلال تسليطه الضوء على علاقات أسرية تحكمها المصلحة والنرجسية، ويجسد مواقف تراجيدية بقالب كوميدي.