حماية التنوع البيولوجي وتحسين دخل الساكنة بالأطلس الكبير برنامج مؤسسة كوكاكولا لإفريقيا.. وهذه هي الإنجازات المحقَّقة ﻿

أعدت مؤسسة كوكاكولا المغرب تقريرا مرحليا عن برنامج الحفاظ على الماء الذي تدعمه مؤسسة كوكا كولا لإفريقيا في الأطلس الكبير، حيث يعمل البرنامج في أفق سنة 2020 على تحسين الري وتدبير أكثر من 30 هكتارًا من

شوف تيفي: ع. رموحي

أعدت مؤسسة كوكاكولا المغرب تقريرا مرحليا عن برنامج الحفاظ على الماء الذي تدعمه مؤسسة كوكا كولا لإفريقيا في الأطلس الكبير، حيث يعمل البرنامج في أفق سنة 2020 على تحسين الري وتدبير أكثر من 30 هكتارًا من الأراضي الزراعية وتحسين دخل 880 شخصًا بالإضافة إلى حماية الأنواع النباتية المهددة.

ويعتبر جزءً من مشروع ''رين'' (RAIN )، والبرنامج هو مبادرة للحفاظ على الموارد المائية على المستوى القاري.

وبعد أقل من 12 شهرا من إطلاق البرنامج، مكنت الإنجازات التي تم تحقيقها لحد الآن، مشروعين من دخول مرحلة الاستغلال، ويتعلق الأمر بإنجاز حديقة الزراعة المستدامة بدار الطالبة في أوريكا ونظام الري المحلي بمشتل النباتات العطرية والطبية في جماعة إيمكدال (الأطلس الكبير).

وقد تم اختيار 130 تلميذة من دار الطالبة بأوريكا، ينحدرن من 90 دوارا من أجل تعميم المعلومات والتكوين. فبعد أن يتم تدريبهن خلال أوقات فراغهن طوال الأسبوع، سيتقاسمن بدورهن المعارف المكتسبة مع أسرهن والأسر الأخرى.

و تم تأهيل حديقة الزراعة المستدامة بدار الطالبة من خلال إنشاء مشتل، وغرس الخضراوات، والنباتات العطرية والطبية، حيث أصبحت الحديقة تتوفر على 18 نوعًا من النباتات، كما تم غرس 1100 قدم، كما تم إنجاز نظام الري المحلي في الحديقة ، بعد بضعة أشهر من التصميم وضبط الأبعاد. حيث يشكل هذا الفضاء موقعا بيداغوجيا لتكوين التلميذات المقيمات ونساء الدواوير المجاورة.

وبخصوص مشروع منطقة إيمكدال، تم اتباع مقاربة مختلفة، ويعتمد على تعاونية إيمكدال - زناكة النشيطة في الجماعة منذ 5 سنوات، من أجل تأهيل المشتل المتواجد، وتحسين ﻧﻈﺎم سقيه وإﻋﺎدة تأهيل سواقي الدواوير المجاورة. كما يعتزم المشروع تدريب ساكنة الجماعة على الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتسويق المنتجات المحلية وتدبير الموارد المائية، ويحتضن المشتل 30 نوعا من النباتات ويتوفر على حوالي ثلاثين ألف نبتة، كما أعيد توزيع 000 15 نبتة وشتلة على المستفيدين، وتم الشروع في تدريب التقنيين المحليين على الصيانة، وسيتواصل التكوين بشكل مستمر حتى إتمام المشروع سنة 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن تنمية منطقة الأطلس الكبير ترتبط بتثمين مواردها الطبيعية وحماية نظمها الإيكولوجية، حيث الأنشطة الرئيسية المدرة للدخل في هذه المناطق الجبلية مثل الزراعة وتربية المواشي، تعرض الوسط الطبيعي في الأطلس الكبير لضغوط كبيرة تهدد توفر الموارد المائية والنباتية.