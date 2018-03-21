 حماية التنوع البيولوجي وتحسين دخل الساكنة بالأطلس الكبير برنامج مؤسسة كوكاكولا لإفريقيا.. وهذه هي الإنجازات المحقَّقة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

استياء من فيلم الكورصة في مهرجان طنجة وها علاش | ثقافة و فنون

استياء من فيلم ''الكورصة'' في مهرجان طنجة وها علاش

حماية التنوع البيولوجي وتحسين دخل الساكنة بالأطلس الكبير برنامج مؤسسة كوكاكولا لإفريقيا.. وهذه هي الإنجازات المحقَّقة | اقتصاد

حماية التنوع البيولوجي وتحسين دخل الساكنة بالأطلس الكبير برنامج مؤسسة كوكاكولا لإفريقيا.. وهذه هي

بعد ساركوزي..هولاند بالمغرب و الملك محمد السادس يقيم مأدبة عشاء ترأسها ولي العهد الأمير مولاي الحسن | بوليتيك

بعد ساركوزي..هولاند بالمغرب و الملك محمد السادس يقيم مأدبة عشاء ترأسها ولي العهد الأمير مولاي

هاشنو تقرر في حق موظف اغتاصب معاقة | حوادث و حقوق

هاشنو تقرر في حق موظف اغتاصب معاقة

هل تعاني snrt من ضائقة مالية؟ | إعلام وتواصل

هل تعاني ''snrt'' من ضائقة مالية؟

حريق مهول يهز حي مسنانة والسبب قنينة غاز كبيرة | حوادث و حقوق

حريق مهول يهز حي مسنانة والسبب قنينة غاز كبيرة

مثير.. الريسوني يزايد على ضحايا بوعشرين ويتهمهن باغتصابه ويهاجم المنظمات النسائية | بوليتيك

مثير.. الريسوني يزايد على ضحايا بوعشرين ويتهمهن باغتصابه ويهاجم المنظمات النسائية

مثير وبالصور..شوفو شحال ديال الحشيش لقاو عند شابة بطنجة | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..شوفو شحال ديال الحشيش لقاو عند شابة بطنجة

عاجل : هيئة دفاع ناصر الزفزافي ورفاقه يتقدمون بملتمس غريب جدا .. وهذا ما قرره القاضي | بوليتيك

عاجل : هيئة دفاع ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه يتقدمون بملتمس غريب جدا .. وهذا ما قرره القاضي

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

حماية التنوع البيولوجي وتحسين دخل الساكنة بالأطلس الكبير برنامج مؤسسة كوكاكولا لإفريقيا.. وهذه هي الإنجازات المحقَّقة

بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 02:06 حماية التنوع البيولوجي وتحسين دخل الساكنة بالأطلس الكبير برنامج مؤسسة كوكاكولا لإفريقيا.. وهذه هي الإنجازات المحقَّقة | اقتصاد
حماية التنوع البيولوجي وتحسين دخل الساكنة بالأطلس الكبير برنامج مؤسسة كوكاكولا لإفريقيا.. وهذه هي الإنجازات المحقَّقة
أعدت مؤسسة كوكاكولا المغرب تقريرا مرحليا عن برنامج الحفاظ على الماء الذي تدعمه مؤسسة كوكا كولا لإفريقيا في الأطلس الكبير، حيث يعمل البرنامج في أفق سنة 2020 على تحسين الري وتدبير أكثر من 30 هكتارًا من

شوف تيفي: ع. رموحي

أعدت مؤسسة كوكاكولا المغرب تقريرا مرحليا عن برنامج الحفاظ على الماء الذي تدعمه مؤسسة كوكا كولا لإفريقيا في الأطلس الكبير، حيث يعمل البرنامج في أفق سنة 2020 على تحسين الري وتدبير أكثر من 30 هكتارًا من الأراضي الزراعية وتحسين دخل 880 شخصًا بالإضافة إلى حماية الأنواع النباتية المهددة.

ويعتبر جزءً من مشروع ''رين'' (RAIN )، والبرنامج هو مبادرة للحفاظ على الموارد المائية على المستوى القاري.

وبعد أقل من 12 شهرا من إطلاق البرنامج، مكنت الإنجازات التي تم تحقيقها لحد الآن، مشروعين من دخول مرحلة الاستغلال، ويتعلق الأمر بإنجاز حديقة الزراعة المستدامة بدار الطالبة في أوريكا ونظام الري المحلي بمشتل النباتات العطرية والطبية في جماعة إيمكدال (الأطلس الكبير).
وقد تم اختيار 130 تلميذة من دار الطالبة بأوريكا، ينحدرن من 90 دوارا من أجل تعميم المعلومات والتكوين. فبعد أن يتم تدريبهن خلال أوقات فراغهن طوال الأسبوع، سيتقاسمن بدورهن المعارف المكتسبة مع أسرهن والأسر الأخرى.

و تم تأهيل حديقة الزراعة المستدامة بدار الطالبة من خلال إنشاء مشتل، وغرس الخضراوات، والنباتات العطرية والطبية، حيث أصبحت الحديقة تتوفر على 18 نوعًا من النباتات، كما تم غرس 1100 قدم، كما تم إنجاز نظام الري المحلي في الحديقة ، بعد بضعة أشهر من التصميم وضبط الأبعاد. حيث يشكل هذا الفضاء موقعا بيداغوجيا لتكوين التلميذات المقيمات ونساء الدواوير المجاورة.

وبخصوص مشروع منطقة إيمكدال، تم اتباع مقاربة مختلفة، ويعتمد على تعاونية إيمكدال - زناكة النشيطة في الجماعة منذ 5 سنوات، من أجل تأهيل المشتل المتواجد، وتحسين ﻧﻈﺎم سقيه وإﻋﺎدة تأهيل سواقي الدواوير المجاورة. كما يعتزم المشروع تدريب ساكنة الجماعة على الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتسويق المنتجات المحلية وتدبير الموارد المائية، ويحتضن المشتل 30 نوعا من النباتات ويتوفر على حوالي ثلاثين ألف نبتة، كما أعيد توزيع 000 15 نبتة وشتلة على المستفيدين، وتم الشروع في تدريب التقنيين المحليين على الصيانة، وسيتواصل التكوين بشكل مستمر حتى إتمام المشروع سنة 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن تنمية منطقة الأطلس الكبير ترتبط بتثمين مواردها الطبيعية وحماية نظمها الإيكولوجية، حيث الأنشطة الرئيسية المدرة للدخل في هذه المناطق الجبلية مثل الزراعة وتربية المواشي، تعرض الوسط الطبيعي في الأطلس الكبير لضغوط كبيرة تهدد توفر الموارد المائية والنباتية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

كوكاكولا الدخل الأطلس الكبير الوسط الطبيعي الماء شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

البريد بنك يسترجع أمواله بنسبة 68 في المئة من المبلغ الإجمالي الذي تم سحبه بعد العطب التقني | اقتصاد

البريد بنك يسترجع أمواله بنسبة 68 في المئة من المبلغ الإجمالي الذي تم سحبه بعد العطب التقني

تقديم مشروع حاضرة الأنوار والمرحلة الأولى من عقد النجاعة الطاقية بمراكش | اقتصاد

تقديم مشروع ''حاضرة الأنوار'' والمرحلة الأولى من عقد النجاعة الطاقية بمراكش

النائب البرلماني عن حزب الاستقلال عبد المجيد الفاسي يلتقي زعيم شبيبة بوتين بالعاصمة الروسية | اقتصاد

النائب البرلماني عن حزب الاستقلال عبد المجيد الفاسي يلتقي زعيم شبيبة بوتين بالعاصمة الروسية

هــــــــام .. منصة إلكترونية جديدة لدعم فرص الأعمال بين الشركات الأعضاء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب | اقتصاد

هــــــــام .. منصة إلكترونية جديدة لدعم فرص الأعمال بين الشركات الأعضاء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من دوار نواحي القنيطرة..شرملها خوها و مراتو و دارت 12 الغرزة لسبب غريب و الأب يطالب باعتقال ابنه | خارج البلاطو
منذ 33 دقيقة

من دوار نواحي القنيطرة..شرملها خوها و مراتو و دارت 12 الغرزة لسبب غريب و الأب يطالب باعتقال ابنه

بالفيديو.. شوفو شنو قال محمود بنحليب للجماهير الرجاوية بمناسبة عيد ميلاد الرجاء‎ | قنوات أخرى

بالفيديو.. شوفو شنو قال محمود بنحليب للجماهير الرجاوية بمناسبة عيد ميلاد الرجاء‎

بالفيديو..انبهار واعتراف جزائري بقدرة المغرب على تنظيم مونديال 2026‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..انبهار واعتراف جزائري بقدرة المغرب على تنظيم مونديال 2026‎

بالفيديو..هكذا احتفل المغاربة باليوم العالمي للسعادة | حصاد اليوم

بالفيديو..هكذا احتفل المغاربة باليوم العالمي للسعادة

﻿

آخر المستجدات

استياء من فيلم الكورصة في مهرجان طنجة وها علاش | ثقافة و فنون
منذ 9 دقائق

استياء من فيلم ''الكورصة'' في مهرجان طنجة وها علاش

حماية التنوع البيولوجي وتحسين دخل الساكنة بالأطلس الكبير برنامج مؤسسة كوكاكولا لإفريقيا.. وهذه هي الإنجازات المحقَّقة | اقتصاد

حماية التنوع البيولوجي وتحسين دخل الساكنة بالأطلس الكبير برنامج مؤسسة كوكاكولا لإفريقيا.. وهذه هي

بعد ساركوزي..هولاند بالمغرب و الملك محمد السادس يقيم مأدبة عشاء ترأسها ولي العهد الأمير مولاي الحسن | بوليتيك

بعد ساركوزي..هولاند بالمغرب و الملك محمد السادس يقيم مأدبة عشاء ترأسها ولي العهد الأمير مولاي

هاشنو تقرر في حق موظف اغتاصب معاقة | حوادث و حقوق

هاشنو تقرر في حق موظف اغتاصب معاقة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.