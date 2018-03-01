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هاشنو تقرر في حق موظف اغتاصب معاقة

بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 00:04 هاشنو تقرر في حق موظف اغتاصب معاقة | حوادث و حقوق
هاشنو تقرر في حق موظف اغتاصب معاقة
أصدرت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة أخيرا حكمها غيابيا في حق موظف بجماعة زعرورة إقليم العرائش المتابع بتهم تتعلق بهتك عرض بالعنف والاغتصاب الناتج عنه افتضاض بكارة فتاة تعاني إعاقة

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أصدرت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة أخيرا حكمها غيابيا في حق موظف بجماعة زعرورة إقليم العرائش المتابع بتهم تتعلق بهتك عرض بالعنف والاغتصاب الناتج عنه افتضاض بكارة فتاة تعاني إعاقة ذهنية وحكمت عليه بعشر سنوات سجنا وتعويض لفائدة الضحية قدره 50 ألف درهم مجبرة في الأدنى حسب ما ذكرته يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الأربعاء.

وبتت المحكمة في ملف الحامل رقم 100-17 في غياب المتهم الذي يوجد في حالة فرار حيث اعتمدت الهيأة على المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية وكذا قرار النيابة العامة التي أحالت الملف على غرفة الجنايات لمحاكمته وفق ما تنص عليه فصول المتابعة وهو ما أخذت به الهيأة خاصة الفصل 485 الوارد بقانون المسطرة الجنائية الذي تنص فقرته الثانية على الأخذ بالتشديد على كل من قام باستعمال العنف في اغتصاب عاجز أو معاق أو معروف بضعف قواه العقلية ومعاقبته بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.

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