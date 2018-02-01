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هل تعاني ''snrt'' من ضائقة مالية؟

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 23:54 هل تعاني snrt من ضائقة مالية؟ | إعلام وتواصل
هل تعاني ''snrt'' من ضائقة مالية؟
تعيش الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على صفيح ساخن، وذلك بسبب بعض الإشكالات التي حالت دون صرف تعویضات خاصة بالتنقل لصالح عدد من الصحافيين والتقنيين.

شوف تيفي

تعيش الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على صفيح ساخن، وذلك بسبب بعض الإشكالات التي حالت دون صرف تعویضات خاصة بالتنقل لصالح عدد من الصحافيين والتقنيين.

وفي هذا الإطار دخلت النقابة الوطنیة للصحافة المغربیة، على خط الأزمة المالیة التي یعاني منها صحافیو الشركة الوطنیة للإذاعة والتلفزة، حيث راسلت فیصل العرایشي الرئیس المدیر العام للشركة الوطنیة للإذاعة والتلفزة، مطالبة بإیجاد حل للمشاكل المادیة التي یعاني منها الصحافیون والتقنیون. النقابة عبرت عن ثقتها في العرایشي وفي تدخلاته من أجل تدبير الملف في إنصاف المتضررین منه بما یحفظ التسییر الإداري الناجع للمؤسسة، وكذا حفاظا على الأداء المهني للعاملین بتوفیر الشروط الملائمة لذلك.

 

‫شوف تيفي

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الشركة الوطنية للإذاعة التلفزة أزمة مالية

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