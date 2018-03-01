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بعد تصريحات تركي آل الشيخ .. الرجاء والوداد يقاطعان البطولة العربية

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 23:45 بعد تصريحات تركي آل الشيخ .. الرجاء والوداد يقاطعان البطولة العربية | سبور
بعد تصريحات تركي آل الشيخ .. الرجاء والوداد يقاطعان البطولة العربية
يدرس فريقي الوداد والرجاء البيضاويين إمكانية الإنسحاب من المشاركة في البطولة العربية المزمع تنظيمها مباشرة بعد المونديال احتجاجا على موقف تركي آل الشيخ رئيس الإتحاد العربي من ملف ترشيح المغرب

شوف سبور

 

يدرس فريقي الوداد والرجاء البيضاويين إمكانية الإنسحاب من المشاركة في البطولة العربية المزمع تنظيمها مباشرة بعد المونديال احتجاجا على موقف تركي آل الشيخ رئيس الإتحاد العربي من ملف ترشيح المغرب لإحتضان مونديال 2026، حسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الأربعاء.

واستفز آل الشيخ مستشار ولي العهد السعودي ورئيس الإتحادين السعودي والعربي لكرة القدم، المغرب، من خلال تغريداته الجديدة بحسابه الرسمي في شبكة تويتر وذلك بعد يوم واحد من زيارة مستشاره الخاص إلى المغرب حيث وقع على عقود مشاركتي ناديي الرجاء والوداد في البطولة العربية للأندية المقبلة.

وينص أحد البنود في العقدالمبرم بين الإتحاد العربي والأندية المشاركة على دفع كل فريق انسحب من المشاركة في الكأس العربية حوالي 500 مليون ما يفرض على الفريقين البيضاويين التريث قبل اتخاد أي قرار.

وحسب معلومات يومية الصباح فإن اجتماعا سيعقد بالجامعة في الأيام القليلة المقبلة لدراسة كيفية الرد على استفزازات رئيس الإتحاد الغربي من بينها إمكانية الإنسحاب من المشاركة في النسخة الأولى للبطولة العربية.

 

 

 

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