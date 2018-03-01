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هذا هو موعد تعرف الفرق المغربية على منافسيها في المنافسات الإفريقية

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 23:36 هذا هو موعد تعرف الفرق المغربية على منافسيها في المنافسات الإفريقية | سبور
هذا هو موعد تعرف الفرق المغربية على منافسيها في المنافسات الإفريقية
ستتعرف الفرق المغربية المؤهلة إلى الأدوار المقبلة من المنافسات القارية يوم غد الأربعاء على منافسيها في عصبة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وسيتم سحب القرعة بمقر الكاف في العاصمة

شوف سبور

 

ستتعرف الفرق المغربية المؤهلة إلى الأدوار المقبلة من المنافسات القارية يوم غد الأربعاء على منافسيها في عصبة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وسيتم سحب القرعة بمقر الكاف في العاصمة المصرية القاهرة.

ومن المنتظر أن تسفر نتائج القرعة عن مباريات حارقة نظرا للفرق القوية التي تأهلت إلى دور المجموعات.

تجدر الإشارة، إلى أن كلا من الوداد البيضاوي والدفاع الحسني الجديدي تأهلا إلى الدور المقبل من العصبة الإفريقية، بينما تأهل كل من الرجاء البيضاوي ونهضة بركان إلى الدور الموالي من منافسات كأس الكاف.

 

 

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شوف تيفي سبور عصبة الأبطال الإفريقية كأس الكونفدرالية الإفريقية قرعة

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