مثير.. الريسوني يزايد على ضحايا بوعشرين ويتهمهن باغتصابه ويهاجم المنظمات النسائية ﻿

نشر أحمد الريسوني الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح يومه الثلاثاء، على صفحته بالفيسبوك وموقعه الالكتروني تدوينة طويلة، دافع من خلالها بقوة عن توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم

"شوف تيفي"



نشر أحمد الريسوني الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح يومه الثلاثاء، على صفحته بالفيسبوك وموقعه الالكتروني تدوينة طويلة، دافع من خلالها بقوة عن توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، وأكد أن هذا الأخير هو من تم اغتصابه من طرف المشتكيات وليس العكس، قائلا:"وأما النسوة اللاتي يتم إخفاؤهن في القاعة المغلقة، فمن المؤكد الآن أنهن قد ساهمن أو استعملن في اغتصاب رجل: في أمنه وعِرضه وحريته وكرامته ومهنته. أما هل تعرضن هن للاغتصاب؟ وهل تم الاتجار بهن؟ فهذا ما زال في طور "الادعاء"، وينتظر حكم القضاء والقدر. ".

وأشار الريسوني كذلك إلى طريقة اعتقال بوعشرين وأيضا المفاجآت التي تم الكشف عنها بعد ذلك في هذا الملف، مبرزا في الوقت نفسه أنه حاول فهم قضية بوعشرين لكنه عجز عن تصديق ما يقال عن مدير جريدة أخبار اليوم.

ووجه الريسوني كذلك انتقادا للمنظمات النسائية التي اختارت الدفاع عن المشتكيات والمصرحات في ملف بوعشرين، بالرغم من أن هذا الأخير بريء حتى تتبث إدنته.

وتفاجأ آلاف النشطاء مما جاء في تدوينة الريسوني، حيث عبر العديد منهم عن استغرابهم الشديد من موقفه وطريقة دفاعه عن بوعشرين والاتهامات الملغومة التي وجهها للضحايا والمشتكيات، ومن المحتمل جدا أن تثير تدوينة الريسوني ردود فعل قوية خصوصا من طرف المنظمات النسائية والحقوقية .



