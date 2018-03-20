مثير وبالصور..شوفو شحال ديال الحشيش لقاو عند شابة بطنجة ﻿

تمكنت مصالح أمن ميناء طنجة المتوسط زوال يومه الثلاثاء، من إيقاف سيدة '' أ. ز '' من مواليد 1984 و المقيمة بالديار الاسبانية و ذلك لتورطها في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ، حيث مباشرة بعد خضوعها

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح أمن ميناء طنجة المتوسط زوال يومه الثلاثاء، من إيقاف سيدة " أ. ز " من مواليد 1984 و المقيمة بالديار الاسبانية و ذلك لتورطها في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ، حيث مباشرة بعد خضوعها للتفتيش الوقائي من طرف شرطية بميناء طنجة المتوسط تم حجز كيلو غرام ونصف من مخدر الشيرا على شكل كابسولات .

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر مطلع فبعد البحث مع الموقوفة من طرف عناصر الشرطة القضائية بالميناء اعترفت على مزودها الرئيسي ، ليتم التنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة حيث استدرج المزود الرئيسي و العمل على توقيفه بأحد المطاعم بوسط المدينة و يتعلق الأمر ب ( م. ع ) من مواليد 1976 .

وأكد المصدر ذاته أن الموقوفان تم وضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة قصد البحث و التقديم.