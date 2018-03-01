كريستيانو رونالدو بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب برتغالي : '' رزقت بثلاثة أطفال في ثلاثة أشهر، وهذا أيضا رقم قياسي آخر'' ﻿

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب برتغالي للعام 2017، وذلك خلال حفل أقيم أمس الاثنين، بحضور صديقته جورجينا رودريغيز ووكيل أعماله البرتغالي خورخي مينيديز.

''شوف سبور''

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب برتغالي للعام 2017، وذلك خلال حفل أقيم أمس الاثنين، بحضور صديقته جورجينا رودريغيز ووكيل أعماله البرتغالي خورخي مينيديز.

وتفوق كريستيانو رونالدو على مواطنيه بيرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، وروي باتريسيو حارس مرمى فريق سبورتينغ لشبونة، في تصويت شارك فيه مدربون ومشجعون، وتواجد في لجنة التحكيم النجم البرتغالي السابق لويس فيغو.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة ''ماركا'' الإسبانية: ''أقول دائما إنني الأفضل، لأنني أؤمن بذلك، وأظهره في الميدان، وليقولوا ما يقولونه''.



وأضاف النجم البرتغالي: ''إنها لحظة جميلة للغاية، أريد أن أتقدم بها لزملائي، إنه أمر لا يصدق على المستوى الفردي والجماعي، كان عاما تاريخيا في ريال مدريد، فزنا بخمسة ألقاب في عام واحد، فزت بالكرة الذهبية الخامسة، وحصلت على جائزة فيفا للمرة الثانية''.

واختتم الدون حديثه، مازحا بخصوص رقمه القياسي الآخر بإنجاب ثلاثة أطفال في ثلاثة أشهر: ''أشكر أيضا أسرتي، رزقت بثلاثة أطفال في ثلاثة أشهر، وهذا أيضا رقم قياسي آخر''.