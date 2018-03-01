عاجل : هيئة دفاع ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه يتقدمون بملتمس غريب جدا .. وهذا ما قرره القاضي ﻿

قررت الهيئة القضائية بملف المتهمين المعتقلين على إثر أحداث الحسيمة قبل قليل من يومه الثلاثاء رفض ملتمس تقدم به دفاع المتهم بلال أهباض الذي كانت تستمع إليه المحكمة ورفع الجلسة إلى غاية يوم الخميس

"شوف تيفي"

قررت الهيئة القضائية بملف المتهمين المعتقلين على إثر أحداث الحسيمة قبل قليل من يومه الثلاثاء رفض ملتمس تقدم به دفاع المتهم بلال أهباض الذي كانت تستمع إليه المحكمة ورفع الجلسة إلى غاية يوم الخميس المقبل..

وفي هذا السياق قدم دفاع المتهم الذي يبلغ من العمر 19 سنة، في شخص المحامي محمد أغناج ملتمسا من المحكمة بأن تقرر إنجاز خبرة تقنية دقيقة على الحساب الفيسبوكي الشخصي للمتهم من أجل التأكد بأن الأخير كان يوم أحداث إمزورن التي تم فيها حرق مقر إقامة رجال الأمن والمتابع من أجل هذه التهم وتهم أخرى بخصوص الحادث، أنه كان يتواجد بالحسيمة وليس بمنطقة وقوع الحادث.

وفي ذات الوقت أضاف أغناج في ملتمسه، بأن تقوم المحكمة بطلب لموقع الفيسبوك من أجل تزويدها ب "نسخة تعقب" للمتهم يوم الواقعة لمعرفة مكان تواجده بالضبط، مضيفا أنه تمكن من الدخول للحساب الشخصي للمتهم عبر القن السري الموجود في المحاضر، واطلع على محادثات فيسبوكية للمتهم مع فتاتين يخبرهما في جوابه، أنه يتواجد يوم 26/03/2017 بمدينة الحسيمة وليس بإمزورن حيث تم إحراق مقر الإقامة الأمنية لرجال الشرطة.

هذا وعقب ممثل النيابة العامة حكيم الوردي على ملتمس محمد أغناج بأنه من الصعوبة جدا أن يتم قبول طلب ملتمس الدفاع كون أن مقر الفيسبوك يوجد بفلوريدا الأمريكية، والأخير يرفض أن يقدم لأي كان معلومات عن خصوصيات مستخدميه ويرفض انتهاكها، مضيفا أنهم وكنيابة عامة حاولوا في غير ما مرة مراسلة الفيسبوك من أجل معرفة من نشر بعض التدوينات أو أمور من هذا القبيل وقوبل طلبهم بالرفض.