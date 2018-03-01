 عاجل : هيئة دفاع ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه يتقدمون بملتمس غريب جدا .. وهذا ما قرره القاضي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير.. الريسوني يزايد على ضحايا بوعشرين ويتهمهن باغتصابه ويهاجم المنظمات النسائية | بوليتيك

مثير.. الريسوني يزايد على ضحايا بوعشرين ويتهمهن باغتصابه ويهاجم المنظمات النسائية

مثير وبالصور..شوفو شحال ديال الحشيش لقاو عند شابة بطنجة | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..شوفو شحال ديال الحشيش لقاو عند شابة بطنجة

عاجل : هيئة دفاع ناصر الزفزافي ورفاقه يتقدمون بملتمس غريب جدا .. وهذا ما قرره القاضي | بوليتيك

عاجل : هيئة دفاع ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه يتقدمون بملتمس غريب جدا .. وهذا ما قرره القاضي

عــاجل:أغلب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يصوتون ضد مشروع قانون لإنهاء المشاركة الأمريكية في الصراع الذي تقوده السعودية في اليمن | دولي

عــاجل:أغلب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يصوتون ضد مشروع قانون لإنهاء المشاركة الأمريكية في الصراع

العثماني يحل برواندا والملك يوجه رسالة للمشاركين في قمة الإتحاد الإفريقي بالعاصمة كيغالي | بوليتيك

العثماني يحل برواندا والملك يوجه رسالة للمشاركين في قمة الإتحاد الإفريقي بالعاصمة كيغالي

عـــاجل.. حصل مرتو كاتخونو مع صاحبها القديم بفاس وهاشنو دار منين لقا تصاورها عريانة فالواتساب | حوادث و حقوق

عـــاجل.. حصل مرتو كاتخونو مع صاحبها القديم بفاس وهاشنو دار منين لقا تصاورها عريانة فالواتساب

مواقع إلكترونية مُهددة بالإغلاق واللي بغا يولي مدير النشر خاصو يكون صحفي مهني لمدة 10 سنوات | صحافة

مواقع إلكترونية مُهددة بالإغلاق واللي بغا يولي مدير النشر خاصو يكون صحفي مهني لمدة 10 سنوات

بعد أسبوع من اختفائه.. شاطئ أكادير يلفظ جثة تلميذ | مجتمع

بعد أسبوع من اختفائه.. شاطئ أكادير يلفظ جثة تلميذ

التنسيقية المحلية للمرأة التجمعية تحتفي بالمرأة البعمرانية بسيدي إفني | مجتمع

التنسيقية المحلية للمرأة التجمعية تحتفي بالمرأة البعمرانية بسيدي إفني

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

عاجل : هيئة دفاع ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه يتقدمون بملتمس غريب جدا .. وهذا ما قرره القاضي

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 22:19 عاجل : هيئة دفاع ناصر الزفزافي ورفاقه يتقدمون بملتمس غريب جدا .. وهذا ما قرره القاضي | بوليتيك
عاجل : هيئة دفاع ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه يتقدمون بملتمس غريب جدا .. وهذا ما قرره القاضي
قررت الهيئة القضائية بملف المتهمين المعتقلين على إثر أحداث الحسيمة قبل قليل من يومه الثلاثاء رفض ملتمس تقدم به دفاع المتهم بلال أهباض الذي كانت تستمع إليه المحكمة ورفع الجلسة إلى غاية يوم الخميس
"شوف تيفي"
 
قررت الهيئة القضائية بملف  المتهمين المعتقلين على إثر أحداث الحسيمة  قبل قليل من يومه الثلاثاء رفض ملتمس تقدم به دفاع المتهم بلال أهباض الذي كانت تستمع إليه المحكمة ورفع الجلسة إلى غاية يوم الخميس المقبل..
 
وفي هذا السياق قدم دفاع المتهم الذي يبلغ من العمر 19 سنة، في شخص المحامي محمد أغناج ملتمسا من المحكمة بأن تقرر إنجاز خبرة تقنية دقيقة على الحساب الفيسبوكي الشخصي للمتهم من أجل التأكد بأن الأخير كان يوم أحداث إمزورن التي تم فيها حرق مقر إقامة رجال الأمن والمتابع من أجل هذه التهم وتهم أخرى بخصوص الحادث، أنه كان يتواجد بالحسيمة وليس بمنطقة وقوع الحادث. 
 
وفي ذات الوقت أضاف أغناج في ملتمسه، بأن تقوم المحكمة بطلب لموقع الفيسبوك من أجل تزويدها ب "نسخة تعقب" للمتهم يوم الواقعة لمعرفة مكان تواجده بالضبط، مضيفا أنه تمكن من الدخول للحساب الشخصي للمتهم عبر القن السري الموجود في المحاضر، واطلع على محادثات فيسبوكية للمتهم مع فتاتين يخبرهما في جوابه، أنه يتواجد يوم 26/03/2017 بمدينة الحسيمة وليس بإمزورن حيث تم إحراق مقر الإقامة الأمنية لرجال الشرطة. 
 
هذا وعقب ممثل النيابة العامة حكيم الوردي على ملتمس محمد أغناج بأنه من الصعوبة جدا أن يتم قبول طلب ملتمس الدفاع كون أن مقر الفيسبوك يوجد بفلوريدا الأمريكية، والأخير يرفض أن يقدم لأي كان معلومات عن خصوصيات مستخدميه ويرفض انتهاكها، مضيفا أنهم وكنيابة عامة حاولوا في غير ما مرة مراسلة الفيسبوك من أجل معرفة من نشر بعض التدوينات أو أمور من هذا القبيل وقوبل طلبهم بالرفض. 
 
 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المحكمة الدار البيضاء الزفزافي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير.. الريسوني يزايد على ضحايا بوعشرين ويتهمهن باغتصابه ويهاجم المنظمات النسائية | بوليتيك

مثير.. الريسوني يزايد على ضحايا بوعشرين ويتهمهن باغتصابه ويهاجم المنظمات النسائية

العثماني يحل برواندا والملك يوجه رسالة للمشاركين في قمة الإتحاد الإفريقي بالعاصمة كيغالي | بوليتيك

العثماني يحل برواندا والملك يوجه رسالة للمشاركين في قمة الإتحاد الإفريقي بالعاصمة كيغالي

عاجل وجد مثير.. رغبة زعيم كوريا الشمالية في تزويج ابنته من ناصر الزفزافي تشعل أشغال جلسة المحاكمة | بوليتيك

عاجل وجد مثير.. رغبة زعيم كوريا الشمالية في تزويج ابنته من ناصر الزفزافي تشعل أشغال جلسة المحاكمة

الشوباني يرد : كناكل اللوز والكركاع ومكناكلش فلوس الشعب | بوليتيك

الشوباني يرد : ''كناكل اللوز والكركاع ومكناكلش فلوس الشعب''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالدموع أم مغربية تتهم أستاذة بمؤسسة خاصة بتعنيفها بالرباط | خارج البلاطو
منذ 28 دقيقة

بالدموع أم مغربية تتهم أستاذة بمؤسسة خاصة بتعنيفها بالرباط

خبر اليوم: تفاصيل فاجعة سقوط رافعة بورش للبناء بسيدي مومن بالبيضاء‎ | خبر اليوم

خبر اليوم: تفاصيل فاجعة سقوط رافعة بورش للبناء بسيدي مومن بالبيضاء‎

عندمــا يبكي الرجال..بوجه مكشوف..شوفو صدمة زوج حصل مرتو كتخونو مع صاحبها بفاس و هي بنت عمو | خارج البلاطو

عندمــا يبكي الرجال..بوجه مكشوف..شوفو صدمة زوج حصل مرتو كتخونو مع صاحبها بفاس و هي بنت عمو

عندمــا يبكي الرجال..بوجه مكشوف..شوفو صدمة زوج حصل مرتو كتخونو مع صاحبها بفاس و هي بنت عمو | خارج البلاطو

عندمــا يبكي الرجال..بوجه مكشوف..شوفو صدمة زوج حصل مرتو كتخونو مع صاحبها بفاس و هي بنت عمو

﻿

آخر المستجدات

مثير.. الريسوني يزايد على ضحايا بوعشرين ويتهمهن باغتصابه ويهاجم المنظمات النسائية | بوليتيك
منذ 14 دقيقة

مثير.. الريسوني يزايد على ضحايا بوعشرين ويتهمهن باغتصابه ويهاجم المنظمات النسائية

مثير وبالصور..شوفو شحال ديال الحشيش لقاو عند شابة بطنجة | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..شوفو شحال ديال الحشيش لقاو عند شابة بطنجة

عاجل : هيئة دفاع ناصر الزفزافي ورفاقه يتقدمون بملتمس غريب جدا .. وهذا ما قرره القاضي | بوليتيك

عاجل : هيئة دفاع ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه يتقدمون بملتمس غريب جدا .. وهذا ما قرره القاضي

عــاجل:أغلب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يصوتون ضد مشروع قانون لإنهاء المشاركة الأمريكية في الصراع الذي تقوده السعودية في اليمن | دولي

عــاجل:أغلب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يصوتون ضد مشروع قانون لإنهاء المشاركة الأمريكية في الصراع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.