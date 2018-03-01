عــاجل:أغلب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يصوتون ضد مشروع قانون لإنهاء المشاركة الأمريكية في الصراع الذي تقوده السعودية في اليمن ﻿

صوت يومه الثلاثاء، أغلب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروع قانون لإنهاء المشاركة الأمريكية في الصراع الذي تقوده السعودية في اليمن .

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صوت يومه الثلاثاء، أغلب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروع قانون لإنهاء المشاركة الأمريكية في الصراع الذي تقوده السعودية في اليمن .

ويهدف هذا التصويت النادر بشأن التدخل الاميركي في الحروب الى وقف التدخل العسكري الاميركي في اليمن خلال أشهر إلا إذا وافق الكونغرس رسميا على استمرار هذا التدخل.

إلا أن التصويت يسلط الضوء على التدخل الأميركي والنزاع العسكري المتصاعد في أفقر دولة في الشرق الأوسط، الذي وصفت الأمم المتحدة الوضع فيها على أنه أكبر أزمة إنسانية في العالم.

ويدعم الجيش الاميركي حاليا التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين المدعومين من ايران في اليمن.

وأعرب عدد من اعضاء الكونغرس الاميركي عن قلقهم بشأن النزاع في اليمن الذي قتل فيه عدد كبير من المدنيين وتسبب في أزمة إنسانية وأوصل الملايين إلى حافة المجاعة.