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من بعد أحداث شغب مباراة الجيش الملكي واتحاد طنجة هاشنو تقرر في حق النادي العسكري

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 21:24 من بعد أحداث شغب مباراة الجيش الملكي واتحاد طنجة هاشنو تقرر في حق النادي العسكري | سبور
من بعد أحداث شغب مباراة الجيش الملكي واتحاد طنجة هاشنو تقرر في حق النادي العسكري
عقب أحداث الشغب التي اندلعت أثناء مباراة الجيش الملكي واتحاد طنجة نهاية الأسبوع المنصرم برسم الجولة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية، اجتمعت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية

شوف سبور

 

عقب أحداث الشغب التي اندلعت أثناء مباراة الجيش الملكي واتحاد طنجة نهاية الأسبوع المنصرم برسم الجولة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية، اجتمعت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم الثلاثاء وأصدرت القرارات التالية:

توجيه إنذار لفريق الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية، ( الجيش الملكي)، مع غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وذلك بعد الأحداث التي عرفتها المباراة التي جمعته يوم الأحد 18 مارس 2018 بفريق اتحاد طنجة لحساب فعاليات الجولة 21 من بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول، حيث قامت جماهيره بتكسير مجموعة من كراسي المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، ورمي الشهب الاصطناعية، مع تسجيل حالة العود، فضلا عن اقتحام بعض أنصار الفريق لأرضية الميدان اضطر من خلالها حكم اللقاء إلى توقيف المباراة.

ومن جهته، تقرر تغريم فريق اتحاد طنجة مبلغ 10 ألف درهم لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود.

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