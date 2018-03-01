العثماني يحل برواندا والملك يوجه رسالة للمشاركين في قمة الإتحاد الإفريقي بالعاصمة كيغالي ﻿

عرس إفريقيا بمدينة الداخلة على هامش منتدى ''كرانس مونتانا'' يتواصل في قمة استثنائية يعقدها الإتحاد الإفريقي بالعاصمة الرواندية كيغالي في جلسة تتدارس يوم غد الأربعاء موضوع منطقة التبادل الحر القارية

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عرس إفريقيا بمدينة الداخلة على هامش منتدى "كرانس مونتانا" يتواصل في قمة استثنائية يعقدها الإتحاد الإفريقي بالعاصمة الرواندية كيغالي في جلسة تتدارس يوم غد الأربعاء موضوع منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وذلك بعدما سبق للأفارقة المشاركين في منتدى الداخلة على امتداد الأيام الخمسة الماضية تدارس قضايا التعاون جنوب جنوب بين بلدان القارة السمراء.

وبهذه المناسبة، حل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عشية يومه الثلاثاء بكيغالي، حيث سيتلو الخطاب الذي يوجهه الملك محمد السادس للقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي، الملتئمة بالعاصمة الرواندية، حول منطقة التبادل الحر القارية الافريقية، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للقمة المبرمجة يوم غد الأربعاء.

يذكر أن سعد الدين العثماني يترأس الوفد المغربي الهام الذي يشارك في هذه القمة، والذي يتضمن على الخصوص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الإفريقي وكاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، وعددا من المسؤولين والخبراء.