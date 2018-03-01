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مواقع إلكترونية مُهددة بالإغلاق واللي بغا يولي مدير النشر خاصو يكون صحفي مهني لمدة 10 سنوات

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 20:50 مواقع إلكترونية مُهددة بالإغلاق واللي بغا يولي مدير النشر خاصو يكون صحفي مهني لمدة 10 سنوات | صحافة
مواقع إلكترونية مُهددة بالإغلاق واللي بغا يولي مدير النشر خاصو يكون صحفي مهني لمدة 10 سنوات
قال وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، خلال تقديمه مشروع القانون القاضي بتغيير القانون المتعلق بالصحافة والنشر في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عقد اليوم الثلاثاء، أن

 شــــوف تيفي:

 

قال وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، خلال تقديمه مشروع القانون القاضي بتغيير القانون المتعلق بالصحافة والنشر في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عقد اليوم الثلاثاء، أن المشروع يهدف إلى تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والإلكترونية المنصوص عليها في قانون الصحافة والنشر، كما يهدف أيضا، يضيف الوزير، إلى نسخ بعض مقتضيات قانون الصحافة والنشر، من أجل تفادي ازدواجية العقوبات المنصوص عليها في كل من القانون سالف الذكر ومجموعة القانون الجنائي.

وكشف الوزير أن مشروع القانون يسعى إلى استثناء المطبوعات الدورية الإدارية أو العلمية سواء كانت على حامل ورقي أو إلكتروني، من شرط التوفر على "مدير للنشر"، قصد تشجيع المطبوعات العلمية والأكاديمية، وكذا مقتضيات مرتبطة بتنظيم وضعية ومهام مدراء النشر، من خلال تدقيق شروط التوفر على صفة " مدير النشر"، بإضافة خيار التوفر على صفة صحافي مهني لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

كما يهدف المشروع، يوضح الوزير، إلى تدقيق المسطرة لإجراءات سحب المادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلكترونية وتعطيل الولوج إليها، إضافة إلى فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحفية المحضة.

وحسب بلاغ رسمي نشرته وكالة المغرب العربي، فقد بلغ عدد التصاريح من أجل إحداث موقع إلكتروني خلال سنة 2017، 656 تصريحا، حيث تهم هذه التصاريح 325 موقعا ناطقة باللغة العربية و27 موقعا باللغة الفرنسية، و168 موقعا باللغتين العربية والفرنسية، و15 موقعا باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية، فضلا عن مواقع متعددة اللغات.

 

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