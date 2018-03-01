بعد أسبوع من اختفائه.. شاطئ أكادير يلفظ جثة تلميذ ﻿

لفظت أمواج شاطئ مدينة أكادير يوم أمس الإثنين جثة أحد التلاميذ بعد فقدانه منذ يوم الأحد 11 مارس الجاري.

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لفظت أمواج شاطئ مدينة أكادير يوم أمس الإثنين جثة أحد التلاميذ بعد فقدانه منذ يوم الأحد 11 مارس الجاري.

ووفق مصادر محلية، فإن الهالك الذي يتابع دراسته بإعدادية الزراوي التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والبحث العلمي بتارودانت، غاب عن الأنظار بعدما كان رفقة أحد أساتذته وبعض من زملائه في الدراسة في رحلة استجمام.

وأضافت المصادر ذاتها، أن موجة كبيرة قامت بسحب المفقود الذي كان يسبح رفقة أستاذه نحو الداخل، هذا ورغم المحاولات من أجل إنقاذه إلا أن الأخير ظل مخفيا، إلى حين لفظته أمواج البحر يوم أمس .