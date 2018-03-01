التنسيقية المحلية للمرأة التجمعية تحتفي بالمرأة البعمرانية بسيدي إفني ﻿

تقديرا للمرأة واعترافا بمجهوداتها، التنسيقية المحلية للمرأة التجمعية برئاسة مريم النميلي بسيدي إفني تحتفي بالنساء البعمرانيات من خلال حفل أقامته أمس الإثنين 19 مارس 2018 على شرفهن بمناسبة العيد

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تقديرا للمرأة واعترافا بمجهوداتها، التنسيقية المحلية للمرأة التجمعية برئاسة مريم النميلي بسيدي إفني تحتفي بالنساء البعمرانيات من خلال حفل أقامته أمس الإثنين 19 مارس 2018 على شرفهن بمناسبة العيد العالمي للمرأة الذي يخلد الثامن من مارس من كل سنة، وحضر الحفل عدد مهم من نساء الإقليم و مناضلين بالحزب ومنتخبين محليين وكذلك عضو المكتب السياسي للحزب مصطفى بيتاس.

وتميز الحفل بعدة وصلات فنية أدتها مجموعة من الفنانين أمثال الفنان الحسين باعمران وشهد الحفل كذلك إحياء عرس باعمراني متكامل إضافة لعرض للأزياء متميز ينطق بتراث المنطقة أقامته الفنانة مريم بلال، وخلال الحفل تم تكريم مناضلات الحزب بالإقليم.