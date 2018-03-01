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حصري.. تفاصيل مثيرة وخطيرة بخصوص عصابة الملثمين اللي دارت عمليات سطو على صيدليات بالبيضاء والمحمدية | حوادث و حقوق

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حصري.. تفاصيل مثيرة وخطيرة بخصوص عصابة الملثمين اللي دارت عمليات سطو على صيدليات بالبيضاء والمحمدية

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 19:58 حصري.. تفاصيل مثيرة وخطيرة بخصوص عصابة الملثمين اللي دارت عمليات سطو على صيدليات بالبيضاء والمحمدية | حوادث و حقوق
حصري.. تفاصيل مثيرة وخطيرة بخصوص عصابة الملثمين اللي دارت عمليات سطو على صيدليات بالبيضاء والمحمدية
في جديد ''عصابة الملثمين'' التي نفذت عمليات سطو على مجموعة من الصيدليات بالبيضاء، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عملية إيقاف أفراد هذه العصابة والتي أشرف عليها رئيس الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية

"شوف تيفي"

في جديد "عصابة الملثمين" التي نفذت عمليات سطو على مجموعة من الصيدليات بالبيضاء، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن عملية إيقاف أفراد هذه العصابة والتي أشرف عليها رئيس الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع والعميد المركزي، أسفرت في البداية عن إيقاف زعيم العصابة المسمى "م" البالغ من العمر 24 سنة والذي يقطن بحي التشارك.

وأكد المصدر ذاته أن الشرطة القضائية وبعد تعرفها على هوية زعيم العصابة، وزعت صوره على مجموعة من المخبرين، لتتوصل في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، بإخبارية تفيد أن "زعيم الملثمين" يتواجد رفقة شخص بحانة وسط مدينة الدار البيضاء.

وأوضح ذات المصدر أن الشرطة القضائية حلت بالحانة المذكورة رفقة عناصر الأمن العمومي، ونسقت مع مصالح الأمن التابعة للمنطقة الأمنية أنفا، حيث تم تطويق "الحانة"، وإيقاف المعني بالأمر ومرافقه الذي تبين بعد ذلك على أنه من بين أفراد العصابة.

وأشار مصدر "شوف تيفي" أن التحقيق مع الموقوفين، مكن من إيقاف المتورط الثالث بحي سيدي مومن والمتورط الرابع الذي كان يقوم بقيادة السيارات التي تنفذ بها عمليات السرقة، مبرزا أن عمليات البحث والتفتيش مكنت من حجز ثلاث سيارات من نوع كليو و"توارك" و"داستر"، وسيوف وأسلحة بيضاء، تم استخدامها في سرقة محلات تجارية بعين السبع وعين الشق والمحمدية.

وأكد المصدر نفسه أن مصالح الدرك الملكي بعين حرودة ضواحي البيضاء، تحقق في هذه اللحظات مع أفراد هذه العصابة، وذلك للاشتباه في علاقتهم بعمليات سرقة، نُفذت بمنطقة "17".

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الدرك الملكي العصابة ملثمين المحمدية الصيدليات

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