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رسميا..بعدما ربح 20 مليون..الفائز بلقب ستانداب يلجأ إلى القضاء

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 19:27 رسميا..بعدما ربح 20 مليون..الفائز بلقب ستانداب يلجأ إلى القضاء | ثقافة و فنون
رسميا..بعدما ربح 20 مليون..الفائز بلقب ستانداب يلجأ إلى القضاء
علمت ''شوف تيفي''، أن سفيان نعوم الفائز بلقب ستانداب نسخة 2018،لجأ إلى القضاء من خلال عون قضائي بعدما تفاجأ بطرده من العمل يومه الأربعاء.

شـــوف تيفي:

 

علمت "شوف تيفي"، أن سفيان نعوم الفائز بلقب ستانداب نسخة 2018،لجأ إلى القضاء من خلال عون قضائي بعدما تفاجأ بطرده من العمل يومه الأربعاء.

و قد تفاجأ نعوم الأب لطفل، مباشرة بد عودته من الدارالبيضاء التي قضى فيها أزيد من شهر بسبب مشاركته في برنامج ستانداب الكوميدي،(تفاجأ) بعد عودته إلى مدينة أكادير بطرده من العمل بإحدى الشركات الخاصة بالسياحة.

وقد برر نعوم، غيابه عن العمل بمشاركته في البرنامج مؤكدا أنه طلب عطلة مفتوحة إلا أن الإدارة لم تمنع طلبه و لم يتوصل بأي إنذار يؤكد نية الإدارة طرده من العمل الذي يؤمن له ولعائلته قوته اليومي.

و معلوم أن سفيان نعوم، استطاع الفوز بلقب ستانداب لموسم 2018 و حصل على مبلغ 20 مليون إلا أنه أكد في تصريح لشوف تيفي أنه سيتقاسمها مع زملائه الذين وصلوا إلى النصف النهائي

 

 

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