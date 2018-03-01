عاجل وجد مثير.. رغبة زعيم كوريا الشمالية في تزويج ابنته من ناصر الزفزافي تشعل أشغال جلسة المحاكمة ﻿

كشف موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن المحامي محمد الفشتالي المنتمي لهيئة الدفاع عن الزفافي ورفاقه، وخلال طرحه مجموعة من الأسئلة على المعتقل ''محمد مجاوي'' قبل قليل من

''شوف تيفي''

كشف موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن المحامي محمد الفشتالي المنتمي لهيئة الدفاع عن الزفافي ورفاقه، وخلال طرحه مجموعة من الأسئلة على المعتقل ''محمد مجاوي'' قبل قليل من يومه الثلاثاء، طرح سؤالا على القاضي علي الطرشي بخصوص صحة زواج الزفزافي بابنة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قائلا: '' سمعنا في فيسبوك أن رئيس كوريا الشمالية ايزوج بنتو بالزفزافي''.

وأوضح الموفد أن جميع المتواجدين في القاعة رقم 7 و من بينهم ممثل النيابة العامة والقاضي علي الطرشي، شرعوا في الضحك نظرا لغرابة السؤال، مشيرا إلى أن القاضي، قال للمحامي الفشتالي: '' ''صافي السي محمد الفشتالي هذا سؤال يكفي..أمرك عجيب''.

وأكد الموفد أن القاضي، قرر بعد تعليقه على ما قاله الفشتالي، رفع أشغال الجلسة من أجل الاستراحة.





