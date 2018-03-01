 الشوباني يرد : ''كناكل اللوز والكركاع ومكناكلش فلوس الشعب'' ﻿
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الشوباني يرد : ''كناكل اللوز والكركاع ومكناكلش فلوس الشعب''

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 19:04 الشوباني يرد : كناكل اللوز والكركاع ومكناكلش فلوس الشعب | بوليتيك
الشوباني يرد : ''كناكل اللوز والكركاع ومكناكلش فلوس الشعب''
على خلفية الضجة التي أثارها فيديو الشوباني رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت وهو يأكل اللوز أثناء حديثه خلال الدورة الأخيرة للمجلس ، رد الشوباني مساء أمس الإثنين على منتقديه عبر بث مباشر قائلا '' إن

شوف تيفي

 

على خلفية الضجة التي أثارها فيديو الشوباني رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت وهو يأكل اللوز أثناء حديثه خلال الدورة الأخيرة للمجلس ، رد الشوباني مساء أمس الإثنين على منتقديه عبر بث مباشر قائلا '' إن الإخوان الذين يثيرون موضوع اللوز والكركاع لا بأس في ذلك، فمجلسنا كله يأكل اللوز والكركاع كما يأكله المغاربة حينما يجتمعون في مناسباتهم وفي حفلاتهم''.

كما أوضح رئيس جهة درعة تافيلالت عبرالصفحة الرسمية لحزبه على موقع الفيسبوك في بث مباشر خلال رده وتفاعله مع أسئلة المواطنين قائلا ''كناكلو اللوز والكركاع بكل شفافية ومكاناكلوش فلوس الشعب'' .

 

 

 

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