 البريد بنك يسترجع أمواله بنسبة 68 في المئة من المبلغ الإجمالي الذي تم سحبه بعد العطب التقني ﻿
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البريد بنك يسترجع أمواله بنسبة 68 في المئة من المبلغ الإجمالي الذي تم سحبه بعد العطب التقني

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 18:35 البريد بنك يسترجع أمواله بنسبة 68 في المئة من المبلغ الإجمالي الذي تم سحبه بعد العطب التقني | اقتصاد
البريد بنك يسترجع أمواله بنسبة 68 في المئة من المبلغ الإجمالي الذي تم سحبه بعد العطب التقني
بعد العطب التقني الذي مس بعض الشبابيك الإلكترونية التابعة لمجموعة البريد بنك، تفاعلت بشكل سريع و مستعجل إدارة البريد بنك في نفس الليلة، وتم تكليف فريق تقني بمهمة إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي

شــــوف تيفي:

 

بعد العطب التقني الذي مس بعض الشبابيك الإلكترونية التابعة لمجموعة البريد بنك، تفاعلت بشكل سريع و مستعجل إدارة البريد بنك في نفس الليلة، وتم تكليف فريق تقني بمهمة إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي والآمن كما تم وضع خطة عمل بهدف استعادة المبالغ بدءا من اليوم الذي وقع فيه العطب.

و حسب ما توصلت به "شوف تيفي"، يومه الأربعاء تم إبلاغ الزبناء بضرورة إرجاع المبالغ الملزومة، وذلك بواسطة رسائل نصية قصيرة وإشعار بريدي، مساء السبت 10 مارس، تمكن بعض الزبناء من سحب مبالغ تفوق أرصدتهم.

و بعد تدخل الفريق التقني للبريد بنك وبفضل حس المسؤولية الذي يتمتع به زبناء البريد بنك المعنيين، تمكن البريد بنك من استرجاع 21 مليون درهم، أي ما يناهز 68% من المبلغ الإجمالي الذي تم سحبه على إثر هذا العطب.

وبالنظر للمدة القصيرة التي استغرقها هذا العطب، وصل المبلغ الإجمالي الذي تم سحبه بطريقة غير قانونية إلى 31 مليون درهم.

و معلوم أن البريد بنك سيواصل بذل كل الجهود اللازمة من أجل استرجاع ما تبقى من المبالغ المسحوبة

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب البريد بنك تكليف مهمة

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