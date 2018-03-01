مثير وبالفيديو.. شخص خطير محكوم بالمؤبد في المغرب غتاصب فتيات قاصرات وأجهض واحدة منهن..وها كيفاش شدوه في إيطاليا ﻿

تمكنت الشرطة الإيطالية، يومه الثلاثاء، من إيقاف مغربي خطير بضواحي مدينة بيرغامو بإيطاليا، مبحوث مطلوب لدى العدالة بالمغرب بعد صدور حكم المؤبد ضده بمحكمة الاستنئاف بفاس لتورطه في العديد من

"شوف تيفي"

تمكنت الشرطة الإيطالية، يومه الثلاثاء، من إيقاف مغربي خطير بضواحي مدينة بيرغامو بإيطاليا، مبحوث مطلوب لدى العدالة بالمغرب بعد صدور حكم المؤبد ضده بمحكمة الاستنئاف بفاس لتورطه في العديد من الجرائم من بينها خطف واغتصاب ثلاث فتيات منهم قاصرتان وإجهاض إحداهن كانت في حالة حمل.

وحسب وسائل إعلام إيطالية فإن الشرطة الإيطالية بالقيادة الإقليمية لمصالح الكربنييري بمدينة بيرغامو، كشفت في بيان لها، أن حملة أمنية تمشيطية في أحد معاقل مروجي المخدرات ببلدة "زينغونيا"، مكن من الإطاحة بمهاجر مغربي يدعى "م.ح" يبلغ من العمر 37 سنة، يوجد ضمن لائحة أخطر المجرمين المبحوث عنهم دوليا من قبل شرطة الأنتربول وذلك بناء على مذكرة بحث من السلطات المغربية.

وأكدت المصادر ذاتها أن الشرطة الإيطالية وبعد إيقاف المغربي، ربطت الاتصال بالسلطات المغربية من خلال "الانتربول"، حيث تم التأكد من هويته وطبيعة الجرائم التي ارتكبها قبل سنوات.