 بعد بلاغ وزارة الداخلية.. سقوط أول متورط في فبركة صور أحداث جرادة والمفاجأة أنه قيادي كبير في العدل والإحسان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري.. تفاصيل مثيرة وخطيرة بخصوص عصابة الملثمين اللي دارت عمليات سطو على صيدليات بالبيضاء والمحمدية | حوادث و حقوق

حصري.. تفاصيل مثيرة وخطيرة بخصوص عصابة الملثمين اللي دارت عمليات سطو على صيدليات بالبيضاء

العثور على جثة رجل داخل شقته ببرشيد | حوادث و حقوق

العثور على جثة رجل داخل شقته ببرشيد

رسميا..بعدما ربح 20 مليون..الفائز بلقب ستانداب يلجأ إلى القضاء | ثقافة و فنون

رسميا..بعدما ربح 20 مليون..الفائز بلقب ستانداب يلجأ إلى القضاء

عاجل وجد مثير.. رغبة زعيم كوريا الشمالية في تزويج ابنته من ناصر الزفزافي تشعل أشغال جلسة المحاكمة | بوليتيك

عاجل وجد مثير.. رغبة زعيم كوريا الشمالية في تزويج ابنته من ناصر الزفزافي تشعل أشغال جلسة المحاكمة

الشوباني يرد : كناكل اللوز والكركاع ومكناكلش فلوس الشعب | بوليتيك

الشوباني يرد : ''كناكل اللوز والكركاع ومكناكلش فلوس الشعب''

البريد بنك يسترجع أمواله بنسبة 68 في المئة من المبلغ الإجمالي الذي تم سحبه بعد العطب التقني | اقتصاد

البريد بنك يسترجع أمواله بنسبة 68 في المئة من المبلغ الإجمالي الذي تم سحبه بعد العطب التقني

بمساعدة الديستي: اعتقال سوريين بمدن مغربية كيمولوا أنشطة إجرامية بالخارج | مجتمع

بمساعدة الديستي: اعتقال سوريين بمدن مغربية كيمولوا أنشطة إجرامية بالخارج

شاهد بالفيديو .. لاعبي المنتخب المغربي ناشطين على أنغام الراي | بووز

شاهد بالفيديو .. لاعبي المنتخب المغربي ناشطين على أنغام الراي

مثير وبالفيديو.. شخص خطير محكوم بالمؤبد في المغرب غتاصب فتيات قاصرات وأجهض واحدة منهن..وها كيفاش شدوه في إيطاليا | حوادث و حقوق

مثير وبالفيديو.. شخص خطير محكوم بالمؤبد في المغرب غتاصب فتيات قاصرات وأجهض واحدة منهن..وها كيفاش

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

بعد بلاغ وزارة الداخلية.. سقوط أول متورط في فبركة صور أحداث جرادة والمفاجأة أنه قيادي كبير في العدل والإحسان

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 18:09 بعد بلاغ وزارة الداخلية.. سقوط أول متورط في فبركة صور أحداث جرادة والمفاجأة أنه قيادي كبير في العدل والإحسان | بوليتيك
بعد بلاغ وزارة الداخلية.. سقوط أول متورط في فبركة صور أحداث جرادة والمفاجأة أنه قيادي كبير في العدل والإحسان
بعد بلاغ وزارة الداخلية الذي عممته على وسائل الإعلام، للرد على حملة ترويج لصور نسبت إلى أشخاص مصابين في جرادة، لكنها في الأصل تتعلق بأشخاص مصابين بجروح في أحداث مختلفة وأخرى

شوف تيفي

بعد بلاغ وزارة الداخلية الذي عممته على وسائل الإعلام، للرد على حملة ترويج لصور نسبت إلى أشخاص مصابين في جرادة، لكنها في الأصل تتعلق بأشخاص مصابين بجروح في أحداث مختلفة وأخرى توثق لوقائع جرت ببعض مناطق الشرق الأوسط، والادعاء كذبا أنها تتعلق بأعمال عنف ممارسة من قبل القوات العمومية بإقليم جرادة حسب ما ورد في نص البلاغ، مضيفا أنه "نظرا لخطورة هذه الأفعال والادعاءات المغرضة التي من شأنها تضليل الرأي العام والتأثير سلبا على الإحساس بالأمن وإثارة الفزع بين المواطنين، فقد تم إبلاغ السلطات القضائية المختصة قصد فتح بحث في الموضوع لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم وترتيب المسؤوليات القانونية عن ذلك"..وذكرت مصادر مطلعة أن أول متورط في فبركة صور ونسبها لجرادة هو من مدينة طنجة، ويتعلق الأمر بالمسمى محمد بنمسعود، حيث تم توقيفه من طرف عناصر الشرطة المحلية بطنجة ، ليتأكد عند التحقيق أن الأمر يتعلق بقيادي يشغل عضوية الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، وهو أستاذ جامعي يدرس بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، وواجهته الشرطة بالتهم الموجهة إليه وذلك بنشر صور على صفحته الفايسبوكية من بينها صورة امرأة من سوريا مصابة بجروح خطيرة على مستوى الرأس والوجه، ونسبها لجرادة، مع تعليق على الصورة يقول مطلعه "حينما تلجؤ الدولة إلى قمع الاحتجاجات واستعمال العنف المادي لمواجهتها تكون قد بلغت من الضعف مبلغه..."..والغريب أن جماعة العدل والإحسان أصدرت بلاغا قبل قليل تدين هذا الاعتقال وطريقة التفتيش لبيت المتهم بنمسعود مطالبة بإطلاق سراحه فورا، وكأن هذا الشخص هو فوق القانون..!

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب بلاغ اعتقال أحداث جرادة وزارة الداخلية متورط صور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وجد مثير.. رغبة زعيم كوريا الشمالية في تزويج ابنته من ناصر الزفزافي تشعل أشغال جلسة المحاكمة | بوليتيك

عاجل وجد مثير.. رغبة زعيم كوريا الشمالية في تزويج ابنته من ناصر الزفزافي تشعل أشغال جلسة المحاكمة

الشوباني يرد : كناكل اللوز والكركاع ومكناكلش فلوس الشعب | بوليتيك

الشوباني يرد : ''كناكل اللوز والكركاع ومكناكلش فلوس الشعب''

عاجل.. انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه وعرض فيديوهات مثيرة | بوليتيك

عاجل.. انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه وعرض فيديوهات مثيرة

دفاع ضحايا توفيق بوعشرين: نطالب بسرية جلسة المحاكمة خلال عرض الفيديوهات المخلة بالآداب العامة | بوليتيك

دفاع ضحايا توفيق بوعشرين: نطالب بسرية جلسة المحاكمة خلال عرض الفيديوهات المخلة بالآداب العامة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الفنان المعتزل عبد الهادي بلخياط يظهر من جديد وهو ينشد رفقة أصدقائه في فيديو جديد ! | قنوات أخرى
منذ 21 دقيقة

الفنان المعتزل عبد الهادي بلخياط يظهر من جديد وهو ينشد رفقة أصدقائه في فيديو جديد !

بعد أشهر قليلة على وفاة زوجها..إيمان الوادي بالتكشيطة في حفل تكريمها | خارج البلاطو

بعد أشهر قليلة على وفاة زوجها..إيمان الوادي بالتكشيطة في حفل تكريمها

في اليوم العالمي للسعادة..سولنا المغاربة واش سعداء..شوفو الأجوبة | نسولو الناس

في اليوم العالمي للسعادة..سولنا المغاربة واش سعداء..شوفو الأجوبة

لحظة دفن جثمان الضابط السامي في الجيش ضحية فاجعة أمسكرود بمسقط رأسه بفاس | خارج البلاطو

لحظة دفن جثمان الضابط السامي في الجيش ضحية فاجعة أمسكرود بمسقط رأسه بفاس

﻿

آخر المستجدات

حصري.. تفاصيل مثيرة وخطيرة بخصوص عصابة الملثمين اللي دارت عمليات سطو على صيدليات بالبيضاء والمحمدية | حوادث و حقوق
منذ 8 دقائق

حصري.. تفاصيل مثيرة وخطيرة بخصوص عصابة الملثمين اللي دارت عمليات سطو على صيدليات بالبيضاء

العثور على جثة رجل داخل شقته ببرشيد | حوادث و حقوق

العثور على جثة رجل داخل شقته ببرشيد

رسميا..بعدما ربح 20 مليون..الفائز بلقب ستانداب يلجأ إلى القضاء | ثقافة و فنون

رسميا..بعدما ربح 20 مليون..الفائز بلقب ستانداب يلجأ إلى القضاء

عاجل وجد مثير.. رغبة زعيم كوريا الشمالية في تزويج ابنته من ناصر الزفزافي تشعل أشغال جلسة المحاكمة | بوليتيك

عاجل وجد مثير.. رغبة زعيم كوريا الشمالية في تزويج ابنته من ناصر الزفزافي تشعل أشغال جلسة المحاكمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.