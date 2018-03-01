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عاجل.. انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه وعرض فيديوهات مثيرة

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 17:39 عاجل.. انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه وعرض فيديوهات مثيرة | بوليتيك
عاجل.. انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه وعرض فيديوهات مثيرة
انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء، أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بحضور جميع المحامين وعائلات المعتقلين.

"شوف تيفي"

انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء، أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بحضور جميع المحامين وعائلات المعتقلين.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى المحكمة المذكورة أن القاضي علي الطرشي، واصل الاستماع للمعتقل "محمد مجاوي"، وعرض عليه مجموعة من الفيديوهات التي ظهر خلالها المعتقل وهو يحرض ساكنة الحسيمة على الخروج إلى الشارع للاحتجاج بمناسبة أربعينية محسن فكري.

وأكد الموفد إلى أن القاضي علي الطرشي، عرض على المعتقل كذلك مقطع فيديو، ظهر خلاله وهو يؤطر لقاء ، طالب من خلاله المغاربة للخروج إلى الشوارع بمختلف المدن المغربية للاحتجاج على ما أسماه بـ "الحكرة".



 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي البيضاء محكمة الاستئناف المحامين علي الطرشي

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