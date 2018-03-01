ســكوب.. منظمة حفلات معروفة حْـكرات فنان مغربي وهاشنو وقع ليه قبل حفل ديانا حداد و دنيا باطما بمازاغان ﻿

علمت'' شوف تيفي'' ، من مصادر مطلعة أن الفنان المغربي مراد الأسمر تعرض لعملية نصب أخلاقية من طرف متعهدة حفلات.

شـــوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" ، من مصادر مطلعة أن الفنان المغربي مراد الأسمر تعرض لعملية نصب لاأخلاقية من طرف متعهدة حفلات.

و قد وعدت المنظمة، الفنان المغربي الذي استعد للحفل المنتظر تنظيمه يوم السبت المقبل بمنتجع مازاغان، بتقديم فقرات إلا أنها امتنعت عن منحه المبلغ المتفق عليه سابقا.

من جهة أخرى عبر مراد أسمر عن تذمره لشوف تيفي، من الطريقة التي تفاوضت بها المنظمة و إخلالها بالعهد الذي جمعها بالفنان المغربي

و من المنتظرأن تحيي الفنانة اللبنانية ديانا حداد حفلا ساهرا في مازاغان إلى جانب دنيا باطما و سعيدة شرف