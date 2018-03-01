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هام للمتدربين في التكوين المهني: هذا هو موعد صرف المنحة الدراسية

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 17:20 هام للمتدربين في التكوين المهني: هذا هو موعد صرف المنحة الدراسية | مجتمع
هام للمتدربين في التكوين المهني: هذا هو موعد صرف المنحة الدراسية
كشف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على أنه سيتم، بصفة استثنائية هذه السنة، صرف الشطرين الأول والثاني من المنحة الدراسية خلال شهر مارس الجاري لفائدة المتدربين الممنوحين والمسجلين بمؤسسات

"شوف تيفي"

 

كشف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على أنه سيتم، بصفة استثنائية هذه السنة، صرف الشطرين الأول والثاني من المنحة الدراسية خلال شهر مارس الجاري لفائدة المتدربين الممنوحين والمسجلين بمؤسسات التكوين المهني بمستويي التقني والتقني المتخصص.

وحسب بلاغ صادر عن المكتب المذكور، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإن هذه المنحة تخص متدربي المؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والقطاعات المكونة، كما تخضع إلى نفس شروط منحة طلبة التعليم العالي، حيث ستصرف لمدة عشرة أشهر عن كل سنة دراسية وعبر ثلاثة أشطر.

وطالب المكتب في بلاغه المتدربين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات، الاتصال بإدارة مؤسستهم التكوينية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التكوين المهني المنحة الدراسية الشطرين

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