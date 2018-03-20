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أميرة قطرية ترد على آل الشيخ بشأن دعم ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 16:35 أميرة قطرية ترد على آل الشيخ بشأن دعم ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 | سبور
أميرة قطرية ترد على آل الشيخ بشأن دعم ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026
ردت الشيخة مريم آل ثاني حفيدة مؤسس قطر الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني، على رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ الذي نشر تغريدة” له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بخصوص دعمه للملف الثلاثي

"شوف سبور"

 

ردت الشيخة مريم آل ثاني حفيدة مؤسس قطر الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني، على رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ الذي نشر تغريدة” له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بخصوص دعمه للملف الثلاثي الذي يضم كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لتنظيم كأس العالم 2026.

ونشرت الشيخة مريم آل ثاني تدوينة يومه الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك : "نعم قطر ستدعم المغرب وتركي آل الشيخ ليس أميرا ولكن هو مقرب من الحاكم أكثر من بعض الأمراء .. وما قاله هو يعبر عن السياسة السعودية القائمة على الابتزاز.. بمعنى شاركونا في حصار قطر ومقاطعتها وحنا راح ندعمكم .. بينما قطر ستدعم المغرب دعما غير مشروط بالرغم من أن المغرب تخلى عنها في انتخابات اليونيسكو".

 

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الشيخة مريم آل ثاني كأس العالم 2026 شوف سبور

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