حصري.. هذه حقيقة تكريم الفنانة ''فاطمة وشاي'' بطنجة ... وها علاش ما حضراتش للحفل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنانة القديرة فاطمة وشاي، لم تحضر فعاليات تكريمها بالحفل الختامي في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة في نسخته 19 يوم السبت 17 مارس 2018.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفنانة القديرة فاطمة وشاي، لم تحضر فعاليات تكريمها بالحفل الختامي في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة في نسخته 19 يوم السبت 17 مارس 2018.

وفي هذا الصدد، كشفت فاطمة وشاي لـ "شوف تيفي"، يومه الثلاثاء، أنها استجابت للدعوة الخاصة بتكريمها ورحبت بالفكرة، وبعثت بصور لها مرفوقة بورقة تلخص مسيرتها الفنية، إيمانا منها بأنها ستحظى بتكريم يليق بمكانتها، سيما وأن المركز السينمائي يشرف على هذه التظاهرة الفنية، إلا أنها صدمت بعد اقتراب موعد حضور حفل تكريمها بأيام حينما استفسرت عن مضمون هذا التكريم والطريقة التي سيتم التعامل بها معها سواء فيما يتعلق بالنقل أوالإقامة أوالغلاف المالي الخاص بهذه المناسبة.

وأوضحت الفنانة وشاي أنها تفاجأت بالمسؤول عن التواصل في المهرجان المذكور، يطالبها بالحضور إلى حفل تكريمها بمدينة طنجة من مالها الخاص وعلى نفقتها ، مقابل منحها هدية عادية لا تليق بقيمتها وتاريخها الفني، وحينما أوضحت له أن التكريم يجب أن يكون بغلاف مالي كما جرت العادة في العديد من المناسبات، قال لها المتصل بأنه سيخبر المسؤولين لينظروا في الأمر، إلا أنه منذ ذلك اليوم لم يعاود الاتصال بها.

وانطلاقا من المعطيات السابقة التي كشفت عنها الفنانة فاطمة وشاي، أشارت هذه الأخيرة إلى أن الرأي العام بالمغرب وفي حالة متابعته صور أو فيديوهات خاصة بتكريمها بطنجة، سيعتقد أنها حصلت على هدية أو مبلغ مالي كبير، إلا أن الحقيقة التي لا يعلمها الجميع أن التكريم هو عبارة عن "تروفي" فقط، وبالتالي فقد قررت رفض الدعوة.