سكوب:قبل النهائي ..هذا هو الفائز بلقب ماستر شاف المغرب لسنة 2018 ﻿

بعد أسابيع من المنافسة و التحديات على لقب ماستر شاف المغرب نسخة 2018 تم خلال الأسبوع المنصرم تصوير البرايم النهائي من البرنامج بفندق ''مازاغان'' بمدينة الجديدة.

شوف تيفي " علاء الصنوبري

بعد أسابيع من المنافسة و التحديات على لقب ماستر شاف المغرب نسخة 2018 تم خلال الأسبوع المنصرم تصوير البرايم النهائي من البرنامج بفندق "مازاغان" بمدينة الجديدة.

وقد علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن "سيمو محميدات" ممثل مدينة الدار البيضاء، استطاع الفوز على المتسابق "علي رزا" ممثل مدينة الرباط، ليكون لقب "ماستر شاف" هذه السنة من نصيب صاحب الطبق الشهير "أمازيغ بورغر"، بعدما تم إقصاء المشارك "محمد أمين" خلال الاختبار الأول من البرايم، ليمر بذلك كل من "علي" و "سيمو" إلى الاختبار النهائي من المنافسة على اللقب.

تجدر الإشارة أنه خلال البرايم النهائي طلب من المشاركين في الاختبار الأول تحضير قائمة طعام و تحديد الأسعار، وأخذ الطلبيات من الزبناء وهم في نفس الوقت لجنة التحكيم، وقد تمت استضافة المشاركين السابقين كمساعدين لهم، كما عرف الاختبار النهائي استضافة فردين من عائلتي مشتركين لمساعدتهما في المنافسة.