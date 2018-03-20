 سكوب:قبل النهائي ..هذا هو الفائز بلقب ماستر شاف المغرب لسنة 2018 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

دفاع ضحايا توفيق بوعشرين: نطالب بسرية جلسة المحاكمة خلال عرض الفيديوهات المخلة بالآداب العامة | بوليتيك

دفاع ضحايا توفيق بوعشرين: نطالب بسرية جلسة المحاكمة خلال عرض الفيديوهات المخلة بالآداب العامة

بالفيديو..شوفو لحظة الكشف عن الطائرة الخاصة بالمنتخب المصري في مونديال روسيا 2018‎ | بووز

بالفيديو..شوفو لحظة الكشف عن الطائرة الخاصة بالمنتخب المصري في مونديال روسيا 2018‎

فيديو : أشهر شقيقات نجوم الساحرة المستديرة | بووز

فيديو : أشهر شقيقات نجوم الساحرة المستديرة

حصري.. هذه حقيقة تكريم الفنانة فاطمة وشاي بطنجة ... وها علاش ما حضراتش للحفل | ثقافة و فنون

حصري.. هذه حقيقة تكريم الفنانة ''فاطمة وشاي'' بطنجة ... وها علاش ما حضراتش للحفل

سكوب:قبل النهائي ..هذا هو الفائز بلقب ماستر شاف المغرب لسنة 2018 | ثقافة و فنون

سكوب:قبل النهائي ..هذا هو الفائز بلقب ماستر شاف المغرب لسنة 2018

فيديو : شوفو رجاويين شنو دارو حسبان في مقر قناة دوزيم .. حسبان سير فحالك | بووز

فيديو : شوفو رجاويين شنو دارو حسبان في مقر قناة ''دوزيم'' .. حسبان سير فحالك

مرة أخرى.. نبيــل بنعبد الله يقطر الشمع على الحكومة وها شنو قال على احتجاجاتجرادة | بوليتيك

مرة أخرى.. ''نبيــل بنعبد الله'' يقطر الشمع على الحكومة وها شنو قال على احتجاجات''جرادة''

بالفيديو.. رونار يوجه لكم التحية ويدعو كل الجماهير المغربية للحضور بقوة من أجل مساندة المنتخب المغربي ضد صربيا يوم الجمعة المقبل .‎ | بووز

بالفيديو.. رونار يوجه لكم التحية ويدعو كل الجماهير المغربية للحضور بقوة من أجل مساندة المنتخب

خطير وبالصور..الفنانة المغربية ليلى غفران دارت كسيدة خايبة بزاف | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..الفنانة المغربية ليلى غفران دارت كسيدة خايبة بزاف

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

سكوب:قبل النهائي ..هذا هو الفائز بلقب ماستر شاف المغرب لسنة 2018

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 15:06 سكوب:قبل النهائي ..هذا هو الفائز بلقب ماستر شاف المغرب لسنة 2018 | ثقافة و فنون
سكوب:قبل النهائي ..هذا هو الفائز بلقب ماستر شاف المغرب لسنة 2018
بعد أسابيع من المنافسة و التحديات على لقب ماستر شاف المغرب نسخة 2018 تم خلال الأسبوع المنصرم تصوير البرايم النهائي من البرنامج بفندق ''مازاغان'' بمدينة الجديدة.

شوف تيفي " علاء الصنوبري

بعد أسابيع من المنافسة و التحديات على لقب ماستر شاف المغرب نسخة 2018 تم خلال الأسبوع المنصرم تصوير البرايم النهائي من البرنامج بفندق "مازاغان" بمدينة الجديدة.

وقد علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن "سيمو محميدات" ممثل مدينة الدار البيضاء، استطاع الفوز على المتسابق "علي رزا" ممثل مدينة الرباط، ليكون لقب "ماستر شاف" هذه السنة من نصيب صاحب الطبق الشهير "أمازيغ بورغر"، بعدما تم إقصاء المشارك "محمد أمين" خلال الاختبار الأول من البرايم، ليمر بذلك كل من "علي" و "سيمو" إلى الاختبار النهائي من المنافسة على اللقب.

تجدر الإشارة أنه خلال البرايم النهائي طلب من المشاركين في الاختبار الأول تحضير قائمة طعام و تحديد الأسعار، وأخذ الطلبيات من الزبناء وهم في نفس الوقت لجنة التحكيم، وقد تمت استضافة المشاركين السابقين كمساعدين لهم، كما عرف الاختبار النهائي استضافة فردين من عائلتي مشتركين لمساعدتهما في المنافسة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

نهائي ماستر شاف.سيمو محميدات علي رزاالرباطالدار البيضاءالجديدةماستر شاف 2018

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصري.. هذه حقيقة تكريم الفنانة فاطمة وشاي بطنجة ... وها علاش ما حضراتش للحفل | ثقافة و فنون

حصري.. هذه حقيقة تكريم الفنانة ''فاطمة وشاي'' بطنجة ... وها علاش ما حضراتش للحفل

خــاص.. بعد نجاح أغنيتها الأخيرة..رجل أعمال مصري أهدى شقة فاخر لفنانة مغربية | ثقافة و فنون

خــاص.. بعد نجاح أغنيتها الأخيرة..رجل أعمال مصري أهدى شقة فاخر لفنانة مغربية

سكوب.. ها علاش سعد لمجرد رجع المغرب والقضية فيها مريض على فراش الموت | ثقافة و فنون

سكوب.. ها علاش سعد لمجرد رجع المغرب والقضية فيها مريض على فراش الموت

بعد قضية بوعشرين .. جنايات الجيزة تلاحق إعلامية مصرية بجريمة الاتجار بالبشر | ثقافة و فنون

بعد قضية بوعشرين .. جنايات الجيزة تلاحق إعلامية مصرية بجريمة الاتجار بالبشر

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..خريج برنامج ستانداب يعترف..بنت الستاتي منين تفارقات مع حليوة عيطات ليا و قالتليا كنبغيك | بــووز
منذ 6 دقائق

بالفيديو..خريج برنامج ستانداب يعترف..بنت الستاتي منين تفارقات مع حليوة عيطات ليا و قالتليا كنبغيك

في اليوم العالمي للسعادة:أغرب اعتراف من شابة مغربية ..أنا ماشي سعيدة وهاعلاش | بــووز

في اليوم العالمي للسعادة:أغرب اعتراف من شابة مغربية ..أنا ماشي سعيدة وهاعلاش

أول تصريح بعد سقوط أكبر رافعة للبناء بالدارالبيضاء..واحد طاح من السطح وواحد من فوق الضالة و ماتو فالبلاصة | بــووز

أول تصريح بعد سقوط أكبر رافعة للبناء بالدارالبيضاء..واحد طاح من السطح وواحد من فوق الضالة و ماتو فالبلاصة

بالفيديو..شوفو الرافعة اللي طاحت على عمال بناء و قتلات 2 فكازا | بــووز

بالفيديو..شوفو الرافعة اللي طاحت على عمال بناء و قتلات 2 فكازا

﻿

آخر المستجدات

دفاع ضحايا توفيق بوعشرين: نطالب بسرية جلسة المحاكمة خلال عرض الفيديوهات المخلة بالآداب العامة | بوليتيك
منذ 17 دقيقة

دفاع ضحايا توفيق بوعشرين: نطالب بسرية جلسة المحاكمة خلال عرض الفيديوهات المخلة بالآداب العامة

بالفيديو..شوفو لحظة الكشف عن الطائرة الخاصة بالمنتخب المصري في مونديال روسيا 2018‎ | بووز

بالفيديو..شوفو لحظة الكشف عن الطائرة الخاصة بالمنتخب المصري في مونديال روسيا 2018‎

فيديو : أشهر شقيقات نجوم الساحرة المستديرة | بووز

فيديو : أشهر شقيقات نجوم الساحرة المستديرة

حصري.. هذه حقيقة تكريم الفنانة فاطمة وشاي بطنجة ... وها علاش ما حضراتش للحفل | ثقافة و فنون

حصري.. هذه حقيقة تكريم الفنانة ''فاطمة وشاي'' بطنجة ... وها علاش ما حضراتش للحفل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.