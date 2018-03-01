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مرة أخرى.. نبيــل بنعبد الله يقطر الشمع على الحكومة وها شنو قال على احتجاجاتجرادة | بوليتيك

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مرة أخرى.. ''نبيــل بنعبد الله'' يقطر الشمع على الحكومة وها شنو قال على احتجاجات''جرادة''

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 14:53 مرة أخرى.. نبيــل بنعبد الله يقطر الشمع على الحكومة وها شنو قال على احتجاجاتجرادة | بوليتيك
مرة أخرى.. ''نبيــل بنعبد الله'' يقطر الشمع على الحكومة وها شنو قال على احتجاجات''جرادة''
عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ندوة صحفية يومه الثلاثاء 20 مارس 2018 بفندق صومعة حسان بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وذلك في إطار الاستعداد لتنظيم المؤتمر الوطني العاشر للحزب،

''شــوف تيفي

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ندوة صحفية يومه الثلاثاء 20 مارس 2018 بفندق صومعة حسان بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وذلك في إطار الاستعداد لتنظيم المؤتمر الوطني العاشر للحزب، المقرر التئامه أيام 11و12و13ماي 2018 تحت شعار '' نفس ديمقراطي جديد''.

وفي هذا الصدد دعا ''نبيل بنعبد الله'' الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية خلال ذات الندوة الصحفية تفاعلا مع أسئلة ممثلي وسائل الإعلام إلى ''التعامل الديمقراطي مع جميع مظاهر الاحتجاج ويجب أن تكون دولة القانون حاضرة بقوة'' على حد قوله .

وفي ذات السياق أضاف قائلا: ''يجب التعامل مع هذه المظاهر الاحتجاجية والإنصات لها وإيجاد حلول .. وجرادة تستحق حتى هي .. حيتاش كاين أقاليم عطات فيها الدولة'' وأردف متسائلا: '' وعلاش مينقذوهاش؟''.

وجدير بالذكر أنه سبق وكتب ''نبيل بنعبد الله'' تدوينة عبر صفحته الفيسبوكية تدوينة من موسكو ''رغم تواجدي بموسكو، أتابع بقلق كبير الأحداث المؤلمة والمرفوضة بجرادة. أندد بقوة بكل مظاهر العنف وأنادي إلى تفعيل الحوار وإيجاد الحلول المناسبة لمطالب المواطنين المشروعة. ألا تستحق جرادة ما أنعمت به بعض الأقاليم الأخرى مؤخرا؟''.

هــذا وقد تم تخصيص هذه الندوة الصحفية لعرض مشروع الأطروحة السياسية للمؤتمر الوطني العاشر للحزب إضافة ّإلى تقديم باقي محطات المسلسل التحضيري للمؤتمر.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الحكومة جرادة نبيل بنعبدالله

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