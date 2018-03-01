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حسبان يعقد ندوة صحفية لكشف مستجدات الرجاء

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 14:52 حسبان يعقد ندوة صحفية لكشف مستجدات الرجاء | سبور
حسبان يعقد ندوة صحفية لكشف مستجدات الرجاء
كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور'' أن رئيس فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم سعيد حسبان، يستعد لعقد ندوة صحفية قبل الجمع العام غير العادي الذي سيجرى يوم 31 مارس الجاري.

"شوف سبور"

 كشفت مصادر مطلعة لـ"شوف سبور" أن رئيس فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم سعيد حسبان، يستعد لعقد ندوة صحفية قبل الجمع العام غير العادي الذي سيجرى يوم 31 مارس الجاري.

وقالت نفس المصادر، أن حسبان سيخصص الندوة الصحفية من أجل الكشف عن مستجدات الفريق الأخضر، بخصوص الأزمة المالية التي يعرفها الفريق وموقف الفريق من قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي فرضت عليه عقده بسبب عدم إتمام جدول أعمال الجمع العام العادي الذي عقده الفريق في 12 يناير الماضي.

ويذكر أن محمد أوزال، الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي، من المرتقب أن يترأس اللجنة المؤقتة التي ستسير الفريق الأخضر خلال المرحلة المقبلة بعد الجمع العام الاستثنائي 31 مارس الجاري .

‫شوف تيفي

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سعيد حسبان الرجاء الرياضي شوف سبور

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